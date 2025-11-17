استاندار کرمانشاه: رفع مشکلات شهرک صنعتی اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نشست بررسی مسائل و چالشهای شهرک صنعتی کرمانشاه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی و نیز احسان باقرخانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
در این جلسه مشکلات زیرساختی شهرک از جمله کمبود آب، احداث تصفیهخانه و بهرهبرداری از سیستم پساب صنعتی از محورهای اصلی بحث و بررسی بود.
استاندار کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه شهرک صنعتی کرمانشاه با وجود ۲۸۰ واحد تولیدی فعال یکی از کانونهای مهم اشتغال و تولید در استان است، اظهار داشت: تأمین پایدار آب مورد نیاز و تکمیل تصفیهخانه این شهرک باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا فعالیت صنایع بدون اختلال ادامه یابد.
وی با اشاره به اهمیت پشتیبانی دستگاههای اجرایی در رفع موانع تولید، گفت: برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان ضروری است تا زیرساختهای شهرک صنعتی متناسب با گسترش فعالیت کارگاهها توسعه یابد.
استاندار تأکید کرد: جلسات منظم با حضور مدیران مرتبط تا رفع کامل مشکلات و اتخاذ تصمیمات اجرایی قطعی ادامه خواهد داشت تا ضمن حل نواقص موجود، زمینه افزایش تولید و اشتغال در شهرک صنعتی کرمانشاه فراهم شود.
نظر شما