۲۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

استاندار کرمانشاه: مطالبات توسعه‌ای استان در فاز اجرایی قرار گرفت

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در نشست پیگیری مطالبات توسعه‌ای استان گفت: ۴۸ مطالبه بررسی شد و مصوبات به فاز اجرایی رسیده و دستگاه‌ها ملزم به همکاری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در نشست پیگیری مطالبات توسعه‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۴۸ مطالبه در جلسات مرتبط بررسی و کارشناسی شده است، گفت: با توجه به انجام اقدامات آمایشی مطلوب، مصوبات باید وارد فاز اجرایی شود و در جلسات شورای برنامه‌ریزی برای تخصیص اعتبارات مطرح شود. همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به حمایت هستند.

وی ادامه داد: دهکده لجستیک نقش بندر خشک را برای استان کرمانشاه دارد و با ایجاد آن به عنوان بارانداز صادراتی، حلقه زنجیره حمل و نقل تکمیل می‌شود. این طرح اشتغال زایی زیادی خواهد داشت و می‌تواند اتفاقات خوبی را برای استان رقم بزند.

حبیبی افزود: تفاهم‌نامه‌های ایجاد دهکده لجستیک آماده است و پس از تایید نهایی، وارد فاز عملیاتی می‌شود. امیدواریم به زودی فراخوان جذب سرمایه‌گذار صادر شود و طرح به اجرا درآید.

در ادامه، وی به ایجاد موزه ملی غرب در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این موزه مطالبه دوستداران علم، فرهنگ، تمدن و نخبگان است و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری باید با جدیت بیشتری پیگیر آن باشد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: معاونت عمرانی باید ارتباط و هماهنگی میان آب منطقه‌ای و اوقاف را برای ساماندهی قره‌سو پیگیری کند و براساس تفاهم صورت گرفته، هر دستگاه ملزم به همکاری و همراهی است.

با تاکید بر ظرفیت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان، وی گفت: اولویت اول جابجایی نمایشگاه به مکانی خارج از شهر با دسترسی مناسب و مسافت کوتاه است تا گسترش و قدرت مانور داشته باشد. در غیر این صورت، ساماندهی وضعیت موجود مورد تأکید است تا مشکلات از بین برود.

حبیبی در ادامه به همکاری اتاق مشترک ایران و عراق اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، این همکاری ضروری است و اتاق بازرگانی باید این موضوع را پیگیری کند و در صورت نیاز، رایزنی‌های لازم با مسئولان انجام شود.

وی با تأکید بر اصلاح پایانه صادراتی محصولات کشاورزی گفت: این موضوع باید از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین اتاق بازرگانی پیگیری شود. صادرات غیرنفتی استان مسئولیت اداره کل صمت و جهاد کشاورزی است و بخش خصوصی نیز باید جلودار و توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.

حبیبی در پایان به ایجاد کارخانه قند سوم در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذار آماده است، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری نخبگان جامعه دولت را به تحول وامی دارد و نوید دهنده است. امیدواریم با همراهی و همکاری، این مسیر را به خوبی ادامه دهیم.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
