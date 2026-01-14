به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در نشست پیگیری مطالبات توسعه‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۴۸ مطالبه در جلسات مرتبط بررسی و کارشناسی شده است، گفت: با توجه به انجام اقدامات آمایشی مطلوب، مصوبات باید وارد فاز اجرایی شود و در جلسات شورای برنامه‌ریزی برای تخصیص اعتبارات مطرح شود. همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به حمایت هستند.

وی ادامه داد: دهکده لجستیک نقش بندر خشک را برای استان کرمانشاه دارد و با ایجاد آن به عنوان بارانداز صادراتی، حلقه زنجیره حمل و نقل تکمیل می‌شود. این طرح اشتغال زایی زیادی خواهد داشت و می‌تواند اتفاقات خوبی را برای استان رقم بزند.

حبیبی افزود: تفاهم‌نامه‌های ایجاد دهکده لجستیک آماده است و پس از تایید نهایی، وارد فاز عملیاتی می‌شود. امیدواریم به زودی فراخوان جذب سرمایه‌گذار صادر شود و طرح به اجرا درآید.

در ادامه، وی به ایجاد موزه ملی غرب در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این موزه مطالبه دوستداران علم، فرهنگ، تمدن و نخبگان است و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری باید با جدیت بیشتری پیگیر آن باشد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: معاونت عمرانی باید ارتباط و هماهنگی میان آب منطقه‌ای و اوقاف را برای ساماندهی قره‌سو پیگیری کند و براساس تفاهم صورت گرفته، هر دستگاه ملزم به همکاری و همراهی است.

با تاکید بر ظرفیت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان، وی گفت: اولویت اول جابجایی نمایشگاه به مکانی خارج از شهر با دسترسی مناسب و مسافت کوتاه است تا گسترش و قدرت مانور داشته باشد. در غیر این صورت، ساماندهی وضعیت موجود مورد تأکید است تا مشکلات از بین برود.

حبیبی در ادامه به همکاری اتاق مشترک ایران و عراق اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، این همکاری ضروری است و اتاق بازرگانی باید این موضوع را پیگیری کند و در صورت نیاز، رایزنی‌های لازم با مسئولان انجام شود.

وی با تأکید بر اصلاح پایانه صادراتی محصولات کشاورزی گفت: این موضوع باید از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین اتاق بازرگانی پیگیری شود. صادرات غیرنفتی استان مسئولیت اداره کل صمت و جهاد کشاورزی است و بخش خصوصی نیز باید جلودار و توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.

حبیبی در پایان به ایجاد کارخانه قند سوم در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذار آماده است، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری نخبگان جامعه دولت را به تحول وامی دارد و نوید دهنده است. امیدواریم با همراهی و همکاری، این مسیر را به خوبی ادامه دهیم.