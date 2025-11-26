به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی ظهر چهارشنبه در آئین نمایش اقتدار بسیجیان در سنندج اظهار کرد: ملت ایران ثابت کرده هر زمان که لازم باشد برای دفاع از انقلاب، امنیت کشور و آرمان‌های اسلامی با تمام وجود وارد میدان می‌شود و فداکاری می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیج میراث ماندگار امام خمینی (ره) است، افزود: بسیج از نخستین روزهای تشکیل تاکنون نقش بی‌بدیل خود را در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تقویت انسجام ملی ایفا کرده و امروز نیز تکیه‌گاه اصلی امنیت کشور به شمار می‌رود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) ادامه داد: وحدت شیعه و سنی، همراهی اقوام مختلف و ایستادگی جوانان انقلابی، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در طول سال‌های گذشته بوده و این وحدت راهبردی همچنان بزرگ‌ترین قدرت ملت ایران است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اضافه کرد: این استان همواره خط مقدم صیانت از امنیت و آرمان‌های انقلاب بوده و حضور پررنگ و هوشمندانه مردم کردستان در همه صحنه‌ها نشان‌دهنده عمق ایمان و پایبندی آنان به رهنمودهای امام و انقلاب است.

سردار گشتاسبی یادآور شد: دشمنان انقلاب اسلامی گمان می‌کردند با جنگ، فشار نظامی و طراحی توطئه‌های پی‌درپی می‌توانند ملت ایران را دچار عقب‌نشینی کنند اما تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و بصیرت و حضور آگاهانه مردم باعث شد تمام این نقشه‌ها با شکست مواجه شود.