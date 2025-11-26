خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قرارگاه مرکزی خادمین شهدا در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و عملیاتی خادمین در سطح کشور، مأموریت خود را در دو منطقه کلیدی کشور آغاز کرده و این قرارگاه در جنوب کشور در استان خوزستان، شهر اهواز و یادمان بیت المقدس و همچنین در غرب کشور در شهرهای سنندج، بانه و اسلام آباد غرب با تمرکز بر یادمان شهدای عملیات مرصاد فعال است.

فعالیت‌های این قرارگاه در سه بازه زمانی متناسب با گروه‌های هدف شامل دانش‌آموزان پسر و دختر، دانشجویان و عموم مردم برنامه‌ریزی شده است و دوره عمومی حضور خادمین و خدمات‌رسانی به زائران به دلیل گستردگی یادمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و قرارگاه تلاش می‌کند با هماهنگی دقیق، حضور مؤثر خادمین در این دوره را تضمین کند.

یکی از مأموریت‌های اصلی قرارگاه، شناسایی و جذب نیروهای جدید و مستعد برای خدمت در قالب خادمین شهدا است. این فرآیند با اطلاع‌رسانی گسترده و تبلیغات هدفمند آغاز شده و افراد داوطلب پس از ثبت‌نام سراسری، مراحل پذیرش و گزینش را طی می‌کنند تا صلاحیت و آمادگی آنان احراز شود و پس از آن، دوره‌های توانمندسازی مقدماتی در سطح استان‌ها برگزار می‌شود تا خادمان جدید با مبانی فکری، اخلاقی و عملیاتی خدمت آشنا شوند.

پشتیبانی از یادمان‌ها و اردوگاه‌ها یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت قرارگاه است و این سازمان علاوه بر ۲۱ یادمان دفاع مقدس در سراسر کشور، سه اردوگاه متمرکز ملی و اردوگاه‌های استانی را نیز تحت پوشش قرار داده و خدمات اجرایی و فرهنگی متنوعی به زائران ارائه می‌دهد.

بخش لجستیک و پشتیبانی قرارگاه، ستون فقرات عملیات‌های میدانی محسوب می‌شود و خدمات اداری، بیمه‌ای، ثبت و مستندسازی اعزام‌ها و تأمین تجهیزات خادمین، شامل البسه، کفش، سربند، آرم و بسته‌های فرهنگی متناسب با مأموریت، بخشی از این تلاش‌هاست و تجهیزات مورد نیاز به صورت جداگانه برای خواهران و برادران آماده و توزیع می‌شود تا کیفیت حضور خادمین در یادمان‌ها تضمین شود.

قرارگاه مرکزی همچنین مسئولیت اعزام متمرکز خادمین به یادمان‌ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس را بر عهده دارد و این اعزام‌ها که بر اساس برنامه‌ریزی و سهمیه‌بندی استان‌ها انجام می‌شود، امکان حضور سازمان‌یافته حدود ۵۰۰۰ نفر از خادمین را در خطوط مقدم خدمت‌رسانی فراهم می‌کند.

فعالیت‌های قرارگاه مرکزی خادمین شهدا در تقویت هم‌افزایی بین استان‌ها و ارائه خدمات استاندارد به زائران، نمونه‌ای از اهتمام ملی در پاسداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح کشور است.

تشریح روند خدمت خادمین در راهیان نور

محمود کشاورز مسئول قرارگاه مرکزی خادمین شهدای راهیان نور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند خدمت خادمین در راهیان نور گفت: فرآیند خدمت از استان‌ها آغاز می‌شود و تا بازگشت خادمان ادامه دارد.

وی بیان کرد: این قرارگاه با سهمیه‌بندی اعزام‌ها و واگذاری سهمیه به استان‌ها، مسیر خدمت‌رسانی را ساماندهی کرده و پیگیری اعزام و اجرای برنامه‌ها در مناطق عملیاتی نیز بر عهده قرارگاه است و هر مأموریت میدانی خادمین، در بازه تقریبی ده‌روزه انجام می‌شود و امور از نقطه مبدأ تا بازگشت به دقت مدیریت می‌شود.

وی با بیان اینکه پذیرش و ساماندهی اولیه نخستین مرحله خدمت خادمین است گفت: به محض ورود خادم به قرارگاه، ثبت‌نام نهایی انجام و اطلاعات فردی برای صدور بیمه تکمیل می‌شود و سپس حکم رسمی اعزام صادر و خادم بر اساس آن به یکی از یادمان‌های شهدای دفاع مقدس معرفی می‌شود و این مرحله پایه و اساس قانونی و اجرایی کل دوره خدمت را تشکیل می‌دهد.

مسئول قرارگاه مرکزی خادمین شهدای راهیان نور افزود: پس از پذیرش، کلیه تجهیزات انفرادی خادم شامل البسه فرم، کفش، آرم و نشان خادمی، سربند و بسته‌های فرهنگی متناسب با مأموریت در اختیار وی قرار می‌گیرد تا آمادگی کامل برای حضور در یادمان‌ها فراهم شود و این اقدام علاوه بر ایجاد یکپارچگی ظاهری، آمادگی عملیاتی خادم را تضمین می‌کند.

کشاورز، آموزش، توجیه و افتتاحیه خدمت را مرحله بعدی دانست و افزود: خادم در این بخش با مأموریت و محل دقیق خدمت آشنا شده و در دوره‌های آموزشی و توجیهی شرکت می‌کند و این آموزش‌ها شامل اهداف، نحوه ارائه خدمات و شیوه تعامل با زائران است و همچنین مراسم افتتاحیه با حضور همه خادمین برگزار می‌شود تا انگیزه و آمادگی روحی پیش از اعزام تقویت شود.

وی بیان کرد: اعزام‌ها بر اساس ظرفیت یادمان‌ها و برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شود و در اوج فصل برنامه‌های راهیان نور، برای برادران در چهار دوره ده‌روزه و برای خواهران در شش دوره هفت‌روزه، هر نوبت حدود ۱۰۰۰ خادم برادر و ۱۰۰ خادم خواهر به مناطق مختلف تحت پوشش اعزام می‌شوند که اعداد متغیر با توجه به حجم زائران است.

فعالیت قرارگاه مرکزی خادمین شهدای راهیان نور به اعزام محدود نمی‌شود

مسئول قرارگاه مرکزی خادمین شهدای راهیان نور با بیان اینکه نظارت و پشتیبانی مستمر، ستون فقرات کیفیت خدمات است افزود: فعالیت قرارگاه به اعزام محدود نمی‌شود و در طول دوره خدمت، عملکرد خادمین و کیفیت اجرای برنامه‌های فرهنگی به دقت رصد می‌شود و این سیستم شامل حمایت لجستیکی، نظارت بر تغذیه و سایر امور مورد نیاز خادمین است تا مأموریت‌ها مطابق استانداردهای تعیین‌شده انجام شود.

وی اضافه کرد: در پایان دوره مأموریت، خادمین به قرارگاه مرکزی بازگردانده می‌شوند و ترتیبات ایاب و ذهاب ایمن و منظم آنان به استان‌ها و شهرستان‌های متبوع انجام می‌گیرد تا پایان رسمی خدمت میدانی هر دوره ثبت شود.

وی درباره اهداف کلان برنامه‌های خادمی شهدای راهیان نور گفت: این برنامه‌ها بر سه محور اصلی تعریف شده‌اند که شامل خودسازی خادم از طریق رشد اخلاقی و معنوی، تکریم زائرین شهدا و ایجاد جامعه‌ای شهید محور با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

کشاورز ابراز کرد: ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر میان خادمین و نسل جوان، تدوین برنامه‌های ترویجی در سطح ملی و استانی، توانمندسازی خادمین برای تولید محتوای رسانه‌ای و مقابله با تهدیدات فرهنگی و شبهه‌افکنی دشمن، اجرای برنامه‌های روایتگری و ارائه خدمات فرهنگی و معنوی در یادمان‌ها از جمله مهم‌ترین اقدامات است.

وی گفت: برقراری ارتباط با اردوگاه‌های استانی و متمرکز، نظارت بر خادمین فرهنگی مستقر در اتوبوس‌های زائران، اتصال مجدد خادمین به کمیته‌های استانی پس از بازگشت و انجام فعالیت‌های رسانه‌ای از طریق شبکه خادم خبرنگار و قرارگاه رسانه‌ای جنوب کشور، بخشی از اقدامات راهبردی برای تضمین کیفیت و تداوم فعالیت‌هاست.