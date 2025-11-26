قاطعیت دستگاه قضایی استان سمنان در حمایت از آمران به معروف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در جمع فعالان نخبه بسیج محلات استان سمنان در سالن جلسات دادگستری سمنان ضمن اشاره به هجمه سنگین دشمنان بیان کرد: دشمن در صدد ضربهزدن به اعتقادات و ارزشهای اسلامی است.
وی از حمایت قاطع و قانون دستگاه قضائی استان سمنان از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد و افزود: دشمن در هیچ مرحلهای از اظهار دشمنی خود تردید نمیکند و همواره با طراحی روشهای جدید به دنبال تضعیف نظام و اعتقادات مردم است. یکی از محورهای اصلی جنگ فرهنگی دشمن، هدف قرار دادن حجاب، عفاف و ارزشهای جامعه اسلامی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر تکلیف همگانی است، گفت: اگر هر فرد در هرجایگاهی که حضور دارد به وظیفهاش بهخوبی عمل کند، فرصت نفوذ برای دشمن از بین میرود. اولین مرتبه این فریضه، مرتبه لسانی و گفتوگوی صحیح با مردم است.
اکبری افزود: بسیج نقش مؤثری در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی دارد و تشکیل آن یکی از ابتکارات راهبردی امام خمینی (ره) بود. این نهاد مردمی، مؤمن و انقلابی طی چهار دهه گذشته در عرصههای دفاع، امنیت، خدمات اجتماعی و صیانت فرهنگی حضوری فعال و مؤثر داشته است.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی برای برخورد با مراکز ترویج ناهنجاری گفت: نظارتهای مستمر و سرزده و تذکرات لازم در بازدید از واحدهای صنفی انجام میشود و در صورت بروز تخلف، اقدامات قانونی انجام خواهد شد. اگر مرکزی اقدام به ترویج ناهنجاریهای اجتماعی یا رفتارهای خلاف قانون و شرع کند، دستگاه قضائی استان به صورت قاطع با آن برخورد خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر نقش بنیادین دستگاه قضائی در تقویت و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: مراجع قضائی استان با اتکای به اجرای دقیق عدالت، احقاق حق، ابطال باطل و برخورد قانونی با مصادیق ناهنجاری، بهطور مداوم در حال پاسداشت این فریضه الهی هستند. دادگستری استان با رویکردی مستمر و اصولمند، این مسیر را پویا و زنده نگاه داشته و تحقق آن را یکی از وظایف قطعی خود میداند.
نظر شما