عباسقلیزاده: هدف بسیج حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اصغر عباسقلی زاده روز چهارشنبه در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین رسالت‌های بسیج خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه است، گفت: تلاش می‌شود در این راستا از تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای خدمت به اقشار مختلف مردم استفاده کرد.

وی ادامه داد: سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا در این راستا با اجرای برنامه‌های متعدد در صدد امیدآفرینی و ایجاد اشتغال در استان است تا لبخند رضایت را بر لبان مردم و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بنشاند.

سردار عباسقلی زاده با بیان اینکه تلاش برای از هم پاشیدگی اقتصاد، از اهداف دشمن است، افزود: ما به دنبال اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم، اقتصادی که غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه‌های مختلف باشد و در این راستا ضروری است مسئولین امر همت اصلیشان حل مشکلات جامعه و مردم مخصوصاً مشکلات اقتصادی باشد.