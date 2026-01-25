https://mehrnews.com/x3bdBJ ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹ کد مطلب 6731409 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹ بسته خبری شبانه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ پرداختیم. دریافت 10 MB کد مطلب 6731409 کپی شد مطالب مرتبط هشدار نارنجی هواشناسی برای ۵ استان؛ ورود سامانه بارشی جدید از چهارشنبه ایجاد بیش از ۳ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان دهه هشتادی و نودیها در زاهدان اعیاد شعبانیه را جشن گرفتند بسته خبری شبانه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۶ بهمن ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها غیرحضوری مدارس زاهدان چابهار بیمارستان بارش باران بسته خبری
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