به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی در نشست مشترک با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و مالی تأثیر قابل توجهی بر تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک داشته است.

وی با بیان اینکه مصرف سرانه داروی کشور کمتر از ۵۰ دلار است، افزود: این رقم در منطقه حدود ۲۰۰ دلار، در آمریکا ۱۷۰۰ دلار و در اروپا نزدیک به ۵۰۰ دلار است و نشان می‌دهد مصرف دارویی کشور پایین است، اما در برخی گروه‌ها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها مصرف بسیار بالاست و ایران جزو کشورهای با مصرف بالای این گروه دارویی در جهان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص داروهای گروه «اکسس» نیز گفت: داروهای عمومی و حیاتی باید حدود ۶۰ درصد از مصرف دارویی کشور را شامل شوند، اما در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد است که این موضوع موجب افزایش مقاومت میکروبی و تهدید سلامت عمومی شده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و فرهنگ‌سازی در مصرف منطقی دارو است.

پیرصالحی با اشاره به وضعیت استان‌های شمالی ادامه داد: در گیلان و مازندران همچنان کمبود شیر خشک، داروهای ویالی و تجهیزات دیالیز برای بیماران خاص مشاهده می‌شود و ادامه شرایط بحرانی نیازمند مدیریت هماهنگ، همکاری بین استان‌ها و استفاده از ذخایر استراتژیک است.

وی با بیان اینکه افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها و فروش داروهای بدون نسخه، کنترل بازار دارو را دشوار کرده است، اظهار داشت: آئین‌نامه‌های جدید در حال تدوین است تا مشکلات رفع شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ذخایر استراتژیک دارویی کشور تصریح کرد: این ذخایر از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار برآورد شده که بخشی از آن برای پرداخت بدهی‌های دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی اختصاص یافته است.

وی درباره فرآیند خرید دارو و تجهیزات پزشکی نیز گفت: به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و محدودیت‌های فرآیندی، سازمان غذا و دارو مجبور به خرید حدود هزار قلم دارو و تجهیزات شده که بخش عمده آن تحویل گرفته شده است.

پیرصالحی با بیان اینکه نیاز کشور به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین دارو و تجهیزات برآورد شده است، افزود: تلاش‌ها برای تأمین نقدینگی از طریق اوراق، پرداخت‌های دانشگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی ادامه دارد تا این نیازها برآورده و از بحران‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: تنها با مدیریت هوشمند، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین استان‌ها می‌توان کمبودها و سوءاستفاده‌ها را کاهش داد و وضعیت دارویی کشور را پایدار نگه داشت. همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید دست در دست هم دهند تا امنیت دارویی و سلامت مردم تضمین شود.