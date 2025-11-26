  1. استانها
پیرصالحی:افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها کنترل بازار دارو را دشوار کرده است

رشت- رئیس سازمان غذا و دارو از تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و ساماندهی بازار دارو خبر داد و گفت: افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها کنترل بازار دارو را دشوار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی در نشست مشترک با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و مالی تأثیر قابل توجهی بر تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک داشته است.

وی با بیان اینکه مصرف سرانه داروی کشور کمتر از ۵۰ دلار است، افزود: این رقم در منطقه حدود ۲۰۰ دلار، در آمریکا ۱۷۰۰ دلار و در اروپا نزدیک به ۵۰۰ دلار است و نشان می‌دهد مصرف دارویی کشور پایین است، اما در برخی گروه‌ها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها مصرف بسیار بالاست و ایران جزو کشورهای با مصرف بالای این گروه دارویی در جهان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص داروهای گروه «اکسس» نیز گفت: داروهای عمومی و حیاتی باید حدود ۶۰ درصد از مصرف دارویی کشور را شامل شوند، اما در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد است که این موضوع موجب افزایش مقاومت میکروبی و تهدید سلامت عمومی شده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و فرهنگ‌سازی در مصرف منطقی دارو است.

پیرصالحی با اشاره به وضعیت استان‌های شمالی ادامه داد: در گیلان و مازندران همچنان کمبود شیر خشک، داروهای ویالی و تجهیزات دیالیز برای بیماران خاص مشاهده می‌شود و ادامه شرایط بحرانی نیازمند مدیریت هماهنگ، همکاری بین استان‌ها و استفاده از ذخایر استراتژیک است.

وی با بیان اینکه افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها و فروش داروهای بدون نسخه، کنترل بازار دارو را دشوار کرده است، اظهار داشت: آئین‌نامه‌های جدید در حال تدوین است تا مشکلات رفع شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ذخایر استراتژیک دارویی کشور تصریح کرد: این ذخایر از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار برآورد شده که بخشی از آن برای پرداخت بدهی‌های دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی اختصاص یافته است.

وی درباره فرآیند خرید دارو و تجهیزات پزشکی نیز گفت: به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و محدودیت‌های فرآیندی، سازمان غذا و دارو مجبور به خرید حدود هزار قلم دارو و تجهیزات شده که بخش عمده آن تحویل گرفته شده است.

پیرصالحی با بیان اینکه نیاز کشور به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین دارو و تجهیزات برآورد شده است، افزود: تلاش‌ها برای تأمین نقدینگی از طریق اوراق، پرداخت‌های دانشگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی ادامه دارد تا این نیازها برآورده و از بحران‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: تنها با مدیریت هوشمند، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین استان‌ها می‌توان کمبودها و سوءاستفاده‌ها را کاهش داد و وضعیت دارویی کشور را پایدار نگه داشت. همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید دست در دست هم دهند تا امنیت دارویی و سلامت مردم تضمین شود.

