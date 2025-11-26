به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائمپناه عصر چهارشنبه در بازدید از پارس جنوبی با اشاره به تجربه سال گذشته در بروز ناترازی گاز و اعمال خاموشی در بخش صنعت و خانگی، اظهار کرد: دولت امسال با اقدامات پیشگیرانه، توانسته است شرایط پایدارتری را رقم بزند.
وی اضافه کرد: از پنجم آذرماه نه تولید برق دچار اختلال شده و نه مشترکان با خاموشی روبهرو شدهاند که نتیجه تلاش مجموعه فعالان صنعت گاز و برق و اجرای اورهالهای اساسی از ابتدای سال است.
قائمپناه با بیان اینکه بیش از ۷۳ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تأمین میشود و روزانه ۶۳۵ میلیون متر مکعب از این منطقه وارد شبکه سراسری میگردد، بر اهمیت مرکز مانیتورینگ مصرف گاز که اکنون افتتاح شده تأکید کرد و افزود: این مرکز امکان رصد لحظهای مصرف و شناسایی نقاط دارای اختلال را فراهم میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور ذخیرهسازی گسترده گازوئیل در سال جاری را از دیگر اقدامات مؤثر دولت برشمرد و یادآور شد: میزان ذخیره نیروگاهها از ۸۰۰ میلیون لیتر در شهریور سال گذشته به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر در تابستان امسال رسیده که نقشی تعیینکننده در جلوگیری از خاموشی داشته است.
قائمپناه با اشاره به نگرانیهای سال گذشته درباره احتمال قطع گاز در شمالشرق کشور، گفت: امسال با پیگیریهای دولت و نظارت روزانه بر تولید نیروگاهها، تلاش شده است این مناطق دچار بحران نشوند.
وی همچنین از مردم خواست برای پایداری شبکه، درجه گرمایش منازل را کمی کاهش دهند تا فشار بر نیروگاهها کمتر شود. کمبود گاز مستقیماً بر تولید برق اثر میگذارد و کاهش تولید به معنای ایجاد فشار تورمی است؛ بنابراین همکاری عمومی در مصرف بهینه ضروری است.
قائمپناه توسعه مزارع خورشیدی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر را از برنامههای دولت برای کاهش ناترازی گاز عنوان کرد و گفت: تکمیل زنجیره تولید صنایع پتروشیمی نیازمند تأمین پایدار گاز است و محدودیت فعلی باعث شده برخی واحدها نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
قائمپناه اضافه کرد: در صورت رفع محدودیت گاز، صنایع پتروشیمی قادر خواهند بود تولید و صادرات را افزایش داده و ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها و همراهی مردم، ناترازی گاز در سال آینده کاهش یافته و کشور بتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات گاز و ایجاد ثروت بیشتر را فراهم کند.
نظر شما