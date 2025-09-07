به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی عبادی عصر یکشنبه در نشست خبری پیرامون برگزاری جشن عاطفه‌ها در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در استان مرکزی، بیش از ۷۳۱ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند هستند.

وی افزود: پویش جشن عاطفه‌ها در راستای ترویج فرهنگ نیکوکاری و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند با شعار «آینده‌ساز باشیم» برگزار می‌شود.

عبادی تصریح کرد: سال گذشته مبلغ ۲۲۹ میلیارد ریال جمع‌آوری شد و امسال پیش‌بینی می‌کنیم که این مبلغ به ۲۸۳ میلیارد ریال برسد.

وی ادامه داد: مردم استان در این پویش می‌توانند از طریق ۳۰۰ پایگاه کمیته امداد، مدارس، مراکز نیکوکاری و نماز جمعه کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را اهدا کنند.

عبادی تاکید کرد: کمک‌های مردمی امسال به صورت نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری می‌شود و تمامی مردم استان مرکزی می‌توانند در این پویش خیریه با هر میزان از توان مالی خود مشارکت کنند.

کمیته امداد استان مرکزی به بیش از ۶۸ هزار مددجو خدمات ضروری ارائه می‌دهد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: این نهاد با پوشش بیش از ۶۸ هزار و ۴۱۹ مددجو و حمایت از یک هزار و ۲۴۸ زن سرپرست خانوار، خدمات گسترده‌ای به اقشار نیازمند استان ارائه می‌دهد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی کمیته امداد در استان مرکزی، حمایت از سالمندان است که بیش از ۵۹ درصد مددجویان استان را تشکیل می‌دهند.

عبادی تصریح کرد: شورای سالمندی برای ارائه خدمات بهتر به سالمندان با توجه به مشکلات بیماری، تنهایی و مسائل روانی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام در استان مرکزی خدمات بیمه‌ای را برای یکهزار و ۲۴۸ زن سرپرست خانوار ارائه می‌دهد که پس از ۱۵ سال بیمه اجتماعی، به بازنشستگی رسیده و از مستمری تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

عبادی تاکید کرد: ۷۷۶ نفر از روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه روستاییان قرار دارند و پس از بازنشستگی، در صورت دریافت مستمری زیر ۲۰ میلیون ریال از حمایت‌های مستمر کمیته امداد بهره‌مند خواهند شد.

کمیته امداد استان مرکزی از ۱۲۲ پرونده ودیعه مسکن حمایت کرده است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی اظهار کرد: کمک‌های مالی و اجاره‌نشینی از دیگر خدمات حمایتی است که شامل پرداخت ۲۰ میلیون ریال در مناطق کلان‌شهری و ۱۲ میلیون ریال در غیرکلان‌شهرها برای اجاره مسکن است.

وی افزود: همچنین، در قالب ودیعه مسکن، تاکنون ۱۲۲ پرونده به ارزش بین ۲۰۰ تا هزار میلیون ریال برای ودیعه مسکن مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

عبادی تصریح کرد: مجموع پرداخت‌های نقدی به مددجویان استان، بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال در ماه برآورد می‌شود که صرفاً برای پوشش نیازهای معیشتی و رفاهی خانواده‌ها می‌باشد.

حمایت از ۹۷۰۰ دانش‌آموز استان‌های کم برخوردار

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های قبل، برنامه‌های ویژه‌ای برای ۹۷۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش در استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سهم استان مرکزی برای کمک به این استان‌ها در قالب کمک‌های مالی، حدود ۱۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که به صورت هدفمند و بر اساس نیازهای هر منطقه، تخصیص خواهد یافت.

عبادی تصریح کرد: در راستای این اهداف، کمیته امداد استان مرکزی به کمک دانش‌آموزان مستعد استان‌های کم‌برخوردار، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله ارائه کمک‌های مالی و تجهیزاتی را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد استان مرکزی تاکنون ۴۹۱ اردو زیارتی و ۳۷۳ دوره آموزشی برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش‌آموزان نیازمند برگزار کرده است.

عبادی افزود: طی پنج ماه اخیر، ۴ هزار و ۳۶۱ مورد مشاوره در زمینه‌های تحصیلی، ازدواج و مشکلات خانوادگی انجام شده است.

وی تصریح کرد: ۳۵ نخبه تحصیلی، ورزشی و فرهنگی در استان مرکزی به صورت ویژه تحت مراقبت و حمایت مالی قرار دارند و این نخبه‌ها در رشته‌های مختلف تحصیلی و ورزشی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی شرکت می‌کنند.

نصب ۲۷۸ پنل خورشیدی و تأمین انرژی پایدار برای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: حمایت از خانواده‌ها در تأمین نیازهای اساسی یکی از اولویت‌های کمیته امداد استان مرکزی است که در این راستا، پروژه نصب پنل‌های خورشیدی برای کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود شرایط معیشتی مددجویان اجرا می‌شود.

وی افزود: تا کنون ۲۷۸ پنل خورشیدی برای مددجویان نصب شده و امید است تا پایان سال جاری بیش از ۲۰۰ پنل دیگر نیز در دست اقدام قرار گیرد.

عبادی تصریح کرد: این طرح برای ۶۰۰ مددجوی مستأجر در نظر گرفته شده است که از طریق نصب پنل‌های خورشیدی، هزینه‌های ماهانه انرژی کاهش یابد.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های ویژه این طرح، ایجاد یک مجموعه خورشیدی ۵ مگاواتی در شهرستان اراک است که در حال حاضر مراحل اخذ مجوزهای آن در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال اجرایی شود.

عبادی تاکید کرد: تمامی این اقدامات بخشی از تلاش‌های مستمر کمیته امداد استان مرکزی است تا در کنار کمک‌های مالی و اجتماعی، شرایط زندگی خانواده‌های تحت پوشش را بهبود بخشیم و آنها را در مسیر خودکفایی بیشتر قرار دهیم.

حمایت از ۶۴۹ فرزند یتیم تحت پوشش با کمک حامیان خیر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: کمیته امداد استان مرکزی تا به امروز از ۶۴۹ فرزند یتیم تحت پوشش حمایت کرده است تا نیازهای معیشتی و اجتماعی آن‌ها تأمین شود.

وی افزود: این حمایت‌ها با همیاری حامیان نیکوکار و خیرین محترم صورت گرفته است که با تأمین کمک‌های مالی، گام‌های مؤثری در جهت رفاه و تحصیل فرزندان یتیم برداشته‌اند.

عبادی تصریح کرد: در مجموع، بیش از ۸۴۵۶ مورد حمایت از یتیمان و فرزندان محسنین در استان انجام شده است. کمک‌های مالی و معنوی خیرین به‌طور مستقیم به حساب یتیمان واریز و شماره حساب‌های مخصوص هر یتیم به‌طور شفاف در اختیار حامیان قرار می‌گیرد.

جشن عاطفه‌ها در استان مرکزی از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۱۰ مهر برگزار می‌شود و تمامی اقشار جامعه می‌توانند از طریق پایگاه‌های کمیته امداد، مدارس، مراکز نیکوکاری، نماز جمعه‌ها و سایر مراکز جمع‌آوری کمک‌ها، در این پویش بزرگ خیریه مشارکت کنند.