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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

مدیرکل کمیته امداد اردبیل:

۱۷۶۰ قلم لوازم خانگی بین مددجویان توزیع شده است

۱۷۶۰ قلم لوازم خانگی بین مددجویان توزیع شده است

اردبیل- مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک‌هزار و ۷۶۰ قلم لوازم خانگی ضروری و مورد نیاز خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین‌نژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه رزمایش بزرگ توزیع لوازم خانگی در بین خانواده‌های تحت حمایت که در سالن ورزشی الغدیر کمیته امداد استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: برای تهیه و توزیع این اقلام ۱۱ میلیارد تومان منابع اختصاص یافته تا بخشی از لوازم ضروری و اولویت‌دار این خانواده‌ها تأمین شود.

وی تصریح کرد: در قالب رزمایش بزرگ توزیع لوازم خانگی، ۹۹۰ قلم شامل یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، جارو برقی و تلویزیون تهیه و توزیع شد تا خانواده‌های نیازمند از این امکانات استفاده کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: برای تأمین اعتبار مورد نیاز خرید این لوازم خانگی بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده که قسمتی از این اعتبارات از طریق استانداری اردبیل در قالب حوادث غیرمترقبه تأمین شده است.

حسین‌نژاد افزود: به دنبال جاری شدن سیل در مناطق شمالی استان در بهار امسال منابع مورد نیاز با هدف جبران بخشی از خسارت وارده در قالب تهیه و تأمین لوازم خانگی انجام شد که در این راستا از همراهی خیران نیز قدردانی می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نماینده مردم گرمی و انگوت نیز با رایزنی خود و همراهی یکی از کارخانجات بزرگ در قالب مسئولیت اجتماعی، بخشی از لوازم خانگی را تهیه تا در بین سیل‌زندگان گرمی و انگوت توزیع شود.

حسین‌نژاد اضافه کرد: از ابتدای امسال این دومین مرحله توزیع لوازم خانگی مورد نیاز مددجویان است که در نیمه اول امسال ۷۷۰ قلم کالا اعم از آبگرمکن، بخاری و دیگر وسایل گرمایشی تهیه و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: در مجموع از ابتدای امسال تاکنون با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان بیش از یک‌هزار و ۷۶۰ قلم لوازم خانگی تهیه و در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

کد مطلب 5965881

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