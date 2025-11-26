پیروزی شهرداری ارومیه،سپاهان و رازین پلیمر/برد سخت مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابت‌های والیبال مردان ایران امروز چهارشنبه با شش دیدار در شهرهای گنبد، تهران (دو بازی)، ورامین، ارومیه و رفسنجان پیگیری شد.



دومین برد ارومیه مقابل پاس ثبت شد



در دیگر دیدار حساس شهرداری ارومیه میزبان پاس گرگان بود. دیدار دو تیم ارومیه و پاس گرگان با مراسم ویژه‌ای به یاد زنده‌یاد صابر کاظمی شروع شد.



تیم شهرداری ارومیه در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز برتری خود را حفظ کرد و با نتیجه مشابه ست نخست فاتح میدان شد. ارومیه در ست سوم نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر صفر فاتح این مسابقه باشد.



مس رفسنجان در خانه مغلوب فولاد مبارکه سپاهان شد



تیم مس رفسنجان این هفته در بازی خانگی میزبان فولاد مبارکه سپاهان بود. فولاد مبارکه سپاهان در ست اول و دوم این مسابقه با نتیجه مشابه ۲۵ بر ۲۳ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا دو بر صفر در ست شماری جلو بیافتد.



در ست سوم تیم مس رفسنجان با امتیاز به دور از انتظار ۲۵ بر ۱۱ مغلوب شد تا در دیدار خانگی مغلوب فولاد مبارکه سپاهان شود.



نخستین برد سوپر لیگی رازین پلیمر با شکست چادر ملو



رازین پلیمر، تیم تازه وارد لیگ برتر در هفته دوم میزبان چادر ملو ارکان در خانه والیبال تهران بود. رازین پلیمر در ست نخست موفق به شکست ۲۵ بر ۱۷ چادر ملو اردکان شد تا بازیکنان با انگیزه این تیم برای ست دوم آماده‌تر شوند. رازین پلیمر در ست دوم نیز برتری خود را به رخ حریف کشید و ۲۵ بر ۱۵ فاتح میدان شد.



شاگردان مرتضی هداوندی در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به نخستین برد لیگ برتری خود دست یابند.



صنعتگران در ورامین از سد سایپا گذشت

نارنجی پوشان سایپا به رغم میزبانی در ست نخست ۲۰ بر ۲۵ نتیجه را به صنعتگران واگذار کردند و در ست دوم نیز شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم باز هم فاتح میدان شدند و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند تا تنها یک گام تا برد نهایی فاصله داشته باشند.

ست سوم این دیدار با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ به سود صنعتگران به پایان رسید تا این تیم سه بر صفر فاتح میدان شود، اما در پایان دیدار حاشیه‌هایی بوجود آمد که حمزه زرینی بازیکن تیم صنعتگران تماشاگران و مردم را دعوت به آرامش کرد.



برد سخت مدافع عنوان قهرمانی مقابل چشم پرشورهای گنبدی



گنبد استقلال میزان فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی بود. استقلال گنبد به رغم حمایت هواداران به ترتیب در ست‌های اول و دوم ۲۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵ نتیجه را به فولاد واگذار کرد تا در ست شماری دو بر صفر عقب بیافتد. سومین ست این دیدار پرتماشاگر نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ به سود فولاد سیرجان ایرانیان به پایان رسید تا شاگردان بهروز عطایی سه بر صفر فاتح این مسابقه شوند.