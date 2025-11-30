پیروزی شهداب و فولاد سیرجان/ارومیه بیرون از خانه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ برتر والیبال یکشنبه، نهم آذر با برگزاری هفت دیدار در شهرهای سیرجان، نور، اصفهان، تهران، ورامین، اردکان و اسلامشهر پیگیری شد.

شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان ایرانیان که مدافع عنوان قهرمانی هستند میزبان مس رفسنجان بودند و سه بر یک حریف خود را شکست دادند تا سومین برد خود را دشت کنند.

شهداب یزد هم که نایب‌قهرمان فصل قبل است، امروز مهمان رازین پلیمر بود که با نتیجه سه بر یک پیروز شد و صدرنشین ماند. شاگردان مهدی مهدوی در شهداب در حالی ست اول را به حریف خود واگذار کردند که رازین پلیمر برای اولین بار به لیگ برتر وارد شده است.

شهرداری ارومیه در این هفته مهمان سپاهان اصفهان بود و با نتیجه سه بر صفر شکست خورد. شاگردان عبدالرضا علیزاده در ارومیه که هفته گذشته در سالن غدیر معروف به آشیانه درناها دومین برد خود را کسب کردند، امروز اولین شکست فصل خود را تجربه کردند.

تیم پیکان هم که از مدعیان لیگ است، مهمان چادرملوی اردکان بود و در سه ست پیاپی مغلوب حریف خود شد. شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در چادرملو که هفته گذشته در نتیجه غیرمنتظره مقابل رازین پلیمر شکست خورده بودند امروز پیکان را شکست دادند تا مانع از افزایش اختلاف خود با سایر رقبا شوند.

نتایج هفته سوم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

مهرگان نور ۳ - صفر استقلال گنبد

سپاهان اصفهان ۳ - صفر شهرداری ارومیه

چادرملوی اردکان ۳ - صفر پیکان تهران

طبیعت صفر - ۳ صنعتگران امید

رازین پلیمر ۱ - ۳ شهداب یزد

سایپا تهران ۱ - ۳ پاس گرگان

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ - ۱ مس رفسنجان