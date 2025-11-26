سوگل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم مقاومت شهرداری تبریز برای حضور در لیگ برتر والیبال زنان گفت: از مهرماه تمرینات تیم را آغاز کردیم، البته مدتی در خدمت تیم ملی بودم اما اعضای کادر فنی طبق برنامه تمرینات را پیش بردند و شرایط خوبی داریم و برای حضور در لیگ آماده هستیم.



وی گفت: چهار بازیکن ما به دلیل حضور در تیم ملی به ما دیر ملحق شدند. بازیکنان مقاومت شهرداری تبریز عمدتاً بومی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی هستند. خوشبختانه باشگاه با تعیین بودجه مشخص و برنامه‌ریزی مناسب باعث شد از ابتدای مهر بازیکنان سایر شهرها هم به ما بپیوندند و تمرینات را پیگیری کنیم.



وی گفت: ما هفته اول مسابقات باید به مصاف مس رفسنجان برویم و امیدوارم شروع خوبی داشته باشیم‌. سال گذشته باشگاه در لحظات آخر پس از ۱۰ سال غیبت وارد مسابقات شد اما با وجود این تأخیر در جایگاه پنجم قرار گرفتیم. امسال با توجه به تمرینات منظمی که داشتیم امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.



وی درباره سطح مسابقات لیگ برتر والیبال زنان گفت: در سال‌های گذشته لیگ زنان پویایی نداشت و تعداد تیم‌ها از هفت تا هشت تیم تجاوز نمی‌کرد، اما از سال گذشته شرایط کمی تغییر کرد و لیگ پویاتر شد و تفاوت زیادی بین تیم‌های بالای جدول و تیم‌های میانی وجود نداشت و همین موضوع جذابیت مسابقات را بالا برده بود.



علیزاده تاکید کرد: امسال هم لیگ قرار است با ۱۲ تیم تشکیل شود که این موضوع به رشد و پیشرفت والیبال زنان و جذب اسپانسرها و درخشش بازیکنان کمک زیادی می‌کند.