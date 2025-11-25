به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان فردا چهارشنبه پنجم آذرماه با ۶ دیدار در شهرهای رفسنجان، گنبد کاووس، ارومیه، تهران (دو بازی)، ورامین پیگیری خواهد شد.



پیش از این دو تیم شهداب یزد و مهرگان نور با درخواست هر دو باشگاه مسابقه خود را زودتر برگزار کردند که در نهایت این دیدار با پیروزی شهداب یزد به پایان رسید.



در اولین بازی که ساعت ۱۵ در ورامین برگزار می‌شود، تیم والیبال سایپا به مصاف صنعتگران امید می‌رود. هر دو تیم هفته اول مسابقات لیگ را با باخت شروع کردند و به دنبال این هستند تا اولین پیروزی را به نام خود ثبت کنند.



تیم سایپا که برای حضور در لیگ از بازیکنان جوان استفاده می‌کند در هفته نخست مقابل پیکان متحمل شکست سنگین ۳ بر صفر شد. شاگردان جوان مؤمنی مقدم هم در تیم صنعتگران امید در هفته نخست مقابل شهرداری ارومیه با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند. بنابراین جدال هر دو تیم برای کسب اولین پیروزی جذاب خواهد بود.



دیگر بازی این هفته، رویارویی مس رفسنجان مقابل تیم تازه وارد سپاهان است. مس رفسنجان در هفته نخست مقابل پاس گرگان پیروز شدند و انگیزه زیادی دارد تا دومین بازی را هم با پیروزی پشت سر بگذارد. در مقابل شاگردان محمدکاظم در تیم سپاهان در هفته نخست مقابل تیم قهرمان دوره گذشته نتیجه را واگذار کرد و آنها هم انگیزه زیادی دارند تا بتوانند اولین پیروزی را از آن خود کنند.



در دیگر بازی این هفته تیم استقلال گنبد به مصاف تیم فولاد سیرجان ایرانیان می‌رود، استقلالی‌ها که اولین حضور خود را در لیگ والیبال تجربه می‌کنند هفته گذشته مقابل شهداب نایب قهرمان دوره قبل نتیجه را واگذار کرد. استقلالی‌ها در این هفته هم کار سختی پیش رو دارند و باید به مصاف شاگردان عطایی قهرمان دوره قبل بروند. تیم فولاد سیرجان ایرانیان در بازی اول خود موفق به شکست سپاهان شده بود.



بازی بعدی هفته دوم، جدال پاس گرگان مقابل شهرداری ارومیه است، بدون شک پاسی‌ها در ارومیه با وجود هواداران دو آتیشه این تیم کار سختی پیش رو دارند. تیم پاس گرگان در هفته نخست مقابل مس رفسنجان نتیجه را واگذار کرد، اما شاگردان علیزاده در ارومیه توانستند تیم صنعتگران امید را از پیش رو بردارند. هر دو تیم در تلاش هستند تا پیروزی هفته دوم را به نام خود ثبت کنند.



در دیگر بازی رازین پلیمر و چادرملو اردکان در هفته دوم در تهران به مصاف هم می‌روند. تیم رازین پلیمر که به تازگی از لیگ دسته یک به لیگ برتر آمده در هفته نخست برابر طبیعت شکست خورد. تیم چادرملو هم هفته اول را با باخت مقابل مهرگان نور شروع کرد و به این ترتیب هر دو تیم به دنبال اولین پیروزی خود هستند.



آخرین بازی هم جدال دو تیم پیکان و طبیعت است که در تهران ساعت ۱۸ برگزار می‌شود، شاگردان وادی در تیم طبیعت در هفته نخست مقابل رازین پلیمر به پیروزی رسیدند و تیم پیکان هم با محمدرضا تندروان موفق به شکست سایپا شد. این دیدار هم حساسیت بالایی دارد چرا که هر دو تیم به دنبال دومین پیروزی خود هستند.



برنامه هفته دوم مسابقات لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:



سایپا- صنعتگران امید ساعت ۱۵

استقلال گنبد_ فولاد سیرجان

مس رفسنجان- سپاهان

شهرداری ارومیه- پاس گرگان

رازین پلیمر- چادرملو اردکان

پیکان تهران- طبیعت ساعت ۱۸



مابقی مسابقات به صورت همزمان از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.