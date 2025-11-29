به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، نور، اصفهان، گرگان، تهران، اسلامشهر و اردکان یزد پیگیری خواهد شد.
در نخستین دیدار هفته دو تیم شهداب یزد که در صدر جدول است، در تهران به مصاف رازین پلیمر میروند. شاگردان هداوندی در تیم رازین پلیمر در هفته دوم شگفتیساز شدند و توانستند چادرملو پرستاره را شکست دهند. البته این تیم تاکنون که با یک برد در رتبه پنجم قرار دارد کار راحتی مقابل شهداب نایب قهرمان دوره قبل ندارد.
دیگر بازی بعدی جدال شهرداری ارومیه و فولاد سپاهان در اصفهان است، شاگردان علیزاده در ارومیه هم با دو برد و ۶ امتیاز به دلیل تفاضل معدل در جایگاه دوم قرار دارد. تیم سپاهان هم با یک برد و یک باخت باید در خانه به مصاف شهرداری ارومیه برود. تیم سپاهان پس از سالها دوباره در لیگ برتر حضور پیدا کرد و امیر غفور ستاره سابق تیم ملی برای سپاهان بازی میکند.بدون شک سپاهانیها در خانه خود به دنبال دومین پیروزی هستند.
دیگر بازی این هفته جدال تیم پیکان تهران برابر چادرملو اردکان است، اردکانیها تاکنون بردی کسب نکردند و هفته دوم هم برابر تیم تازه وارد رازین پلیمر شکست خوردند. شاگردان طلوع کیان این هفته در خانه باید به مصاف تیم پیکان برود که با دو برد و کسب ۶ امتیاز به دلیل تفاضل معدل در جایگاه سوم قرار دارد.
در دیگر بازی این هفته هم فولاد سیرجان ایرانیان در خانه باید به مصاف مس رفسنجان برود. شاگردان عطایی هم در هفته اول و دوم پیروز میدان شدند و به دنبال سومین پیروزی خود هستند.
دو تیم صنعتگران امید و طبیعت هم دیگر دیدارهای هفته سوم هستند که هر کدام با یک پیروزی به ترتیب در جایگاه هفتم و نهم جدول قرار دارند. هر دو تیم در این دیدار به دنبال پیروزی هستند و باید دید قرعه به نام کدام تیم میافتد.
ششمین دیدار هفته سوم جدال تیمهای مهرگان نور و استقلال گنبد است، دو تیم شمالی که حساسیت زیادی دارد. هر دو تیم در هفته دوم مغلوب حریفان خود شدند و هر دو به دنبال پیروزی هستند.
آخرین دیدار هفته سوم رقابتهای لیگ والیبال جدال پاس گرگان و سایپاست. دو تیمی که تاکنون هیچ بردی به دست نیاوردند و در جایگاه یازدهم و سیزدهم قرار دارند. این دیدار در گرگان برگزار میشود و هر دو تیم به دنبال کسب اولین پیروزی خود هستند.
برنامه هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال که به صورت همزمان از ساعت ۱۶ برگزار میشود، به شرح زیر است:
مهرگان نور- استقلال گنبد
فولاد مبارکه سپاهان- شهرداری ارومیه
رازین پلیمر- شهداب یزد
پاس گرگان- سایپا تهران
چادرملو اردکان- پیکان تهران
طبیعت اسلامشهر- صنعتگران امید
فولاد سیرجان ایرانیان- مس رفسنجان ساعت ۱۷
لیگ برتر والیبال؛
مدعیان در تعقیب صدرنشینی؛ تیمهای پایین جدول به دنبال نخستین برد
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا در شرایطی پیگیری میشود که مدعیان در بیرون از خانه به مصاف رقبای خود میروند.
