محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم والیبال سپاهان گفت: تیم در مجموع شرایط خوبی دارد ما تاکنون دو بازی انجام دادیم که یک برد و یک باخت داشتیم‌. بازی اول ما با تیم فولاد سیرجان بود که موقعیت برد برای این بازی را داشتیم اما در نهایت تیم سیرجان به دلیل تعداد بالای ملی‌پوش و حمایت هواداران این بازی را پیروز شد.



وی گفت: بازی دوم ما با مس رفسنجان بود که از نظر روحی و روانی بازیکنان در شرایط بهتر و آمادگی خوبی بودند. در دفاع و حمله بهتر از حریف کار کردیم و در امتیازهای حساس هم تجربه بازیکنان ما بیشتر بود. دو ست اول و دوم پایاپای جلو رفت اما در ست سوم بازیکنان ما بهتر کار کردند و پیروز میدان شدیم.



سرمربی تیم والیبال سپاهان تاکید کرد: در دو هفته اول رقابت‌های لیگ برتر والیبال سفرهای سنگین و طولانی داشتیم و همین موضوع باعث خستگی بازیکنان ما شد. ابتدا با هواپیما به سیرجان رفتیم و پس از آن برای بازی با مس رفسنجان با هواپیما به این شهر رفتیم. با وجود خستگی زیاد اما بازیکنان تمرینات خوبی داشتند و امیدواریم فردا بازی خوبی ارائه دهیم.



وی در مورد بازی فردا مقابل شهرداری ارومیه گفت: بازی سختی خواهد بود، البته این اولین بازی ما در شهر اصفهان است و خودمان میزبان هستیم. امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه را به دست بیاوریم. شهرداری ارومیه هم تیم خوب و قابل احترامی است و کار سختی خواهیم داشت.



محمدکاظم در مورد کیفیت لیگ والیبال در این دو هفته گفت: هر سالی که می‌گذرد لیگ والیبال از نظر کیفی و فشردگی رو به جلو حرکت می‌کند و این اتفاق مثبتی است. در دو هفته اول پیش‌بینی‌ها درست از آب در نیامد و تیم‌هایی که فکر می‌کردیم پیروز می‌شوند این اتفاق نیفتاد.



وی گفت: بازی چادرملو و رازین پلیمر یکی از همان بازی‌ها بود که رازین پلیمر توانست تیم پرستاره چادرملو اردکان را شکست دهد. این نتایج نشان می‌دهد قدرت‌ها به هم نزدیک شده و جذابیت لیگ هم بالا می‌رود. امیدوارم از سال‌های بعد با برنامه‌ریزی بهتر از نظر کیفی و سلامت بازیکنان آسیبی وارد نشود.



محمدکاظم تاکید کرد: در مجموع دو هفته اول خوب بود.تیم‌ها بعد از مدت‌ها تمرین که فکر می‌کنم حدوداً سه ماه طول کشید به بازی برگشتند.