صادقی: والیبال سپاهان دنبال قهرمانی در لیگ است/ تیم ملی جوان شده است

فریبا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم والیبال سپاهان برای حضور در لیگ برتر والیبال بانوان گفت: تمرینات ما تقریباً از یک ماه پیش آغاز شد، اما چهار بازیکنی که در اردوی تیم ملی بزرگسالان و تورنمنت‌های برون‌مرزی حضور داشتند، نتوانسته بودند در ترکیب تمرینات ما شرکت کنند. خوشبختانه از آخر هفته گذشته به تیم اضافه شدند و شرایط بدنی و آمادگی نسبی‌شان رضایت‌بخش بوده است. به آنها فرصت دادیم تا ریکاوری شوند و به تمرینات بازگردند.

سرمربی تیم والیبال سپاهان در خصوص جذب بازیکنان گفت: خانم پورصالح به تیم سپاهان اضافه شده است. در مقایسه با فصل قبل، در پست‌های دریافت‌کننده و سرعتی بازیکنان جدیدی جذب کرده‌ایم و همچنین از چند بازیکن جوان بومی به جای برخی نفرات پیشین استفاده کرده‌ایم. برخی مسائلی که به وجود آمد روی عملکرد ما برای جذب بازیکن تأثیر گذاشت اما اجازه ندادیم ادامه پیدا کند و با توجه به تجربه و شناختی که از شرایط داشتیم، اجازه ندادیم از مسیر آماده‌سازی عقب بمانیم.

وی در مورد شرایط لیگ امسال که با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود، عنوان کرد: امسال لیگ والیبال بانوان با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود که پس از سال‌ها این تعداد بالا رفته است. این موضوع نویدبخش است و نشان می‌دهد اسپانسرها به ورزش بانوان علاقه‌مند شده‌اند و از طرفی تعدد بازیکنان به خصوص جوانترها افزایش پیدا کرده و این پتانسیل را ایجاد کرده که تیم‌های بیشتری بتوانند در لیگ حضور پیدا کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش زمان تمرین به دلیل حضور تیم ملی در بازی‌های کشورهای اسلامی و افزایش تعداد تیم‌ها، برنامه جدول و تقسیم‌بندی دو گروهی برای لیگ در نظر گرفته شده که اتفاق مناسبی بود و امیدوارم این اولین تجربه بتواند از نظر کیفی برای والیبال ایران مفید باشد.

وی در خصوص هدف‌گذاری باشگاه سپاهان توضیح داد: با توجه به اینکه تیم را نسبت به سال گذشته تقویت کنیم، هدف امسال ما کسب سکو است. برنامه‌ریزی پایان سال برای همه تیم‌ها فشرده و سخت است، اما مهم این است که همه تیم‌ها شرایط یکسان دارند و ما سعی می‌کنیم خودمان را با این شرایط وفق دهیم. مسابقات آسیایی و تقویم فدراسیون باعث شده است مسابقات فشرده برگزار شود، اما ما باید صبور باشیم و به فدراسیون کمک کنیم تا رقابت‌ها بهتر برگزار شود.

صادقی درباره عملکرد تیم ملی والیبال بانوان در بازی‌های کشورهای اسلامی و تنزل یک رتبه نسبت به دوره قبل گفت: همیشه در یک تورنمنت جایگاه قرعه‌کشی و کشورهایی که حضور دارند، مهم است. این دوره اولین مسابقه ما با آذربایجان بود که شروع سنگینی داشت و روحیه بچه‌ها تحت تأثیر قرار گرفت. البته نباید فراموش کنیم که تیم ملی هم در حال پوست‌اندازی است و ممکن است دو تا چهار سال طول بکشد تا بازیکنان به تجربه نسل قبل برسند و بتوانند نتایج پایدار کسب کنند.

وی ادامه داد: در دوره گذشته کشورهای اسلامی در قونیه، تیم ملی ایران در نیمه‌نهایی با آذربایجان بازی داشت و موفق شد برنده شود. اما این دوره اولین بازی با آذربایجان بود و تفاوت اینجاست که شروع مسابقات برای تیم سخت‌تر بود.