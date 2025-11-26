به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر چهارشنبه با تشریح جزئیات برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم، به روند آماده‌سازی قم برای میزبانی این رویداد گسترده معارفی اشاره کرد.



وی با بیان اینکه رقابت‌ها از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه در سالن آمفی‌تئاتر امامزاده سیدعلی (ع) آغاز می‌شود، گفت: مراسم افتتاحیه از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی برگزار خواهد شد و شامگاه همان روز نیز برنامه‌ای ویژه قرآنی برای اعلام توسل به محضر حضرت معصومه (س) پیش‌بینی شده است تا مسابقات از روز بعد وارد مرحله اصلی شود.



حجت الاسلام اسکندری در توضیح روند برگزاری مسابقات قرآن افزود: مسابقات بخش خواهران و برادران از ۱۱ تا ۱۵ آذرماه در دو نوبت عصر و شب، از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در همین مکان برگزار خواهد شد و آئین اختتامیه نیز روز یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ با حضور مسئولان کشوری ترتیب می‌یابد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به چهارمین دوره برگزاری مسابقات بین‌المللی معارفی قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در قم بیان کرد: این بخش از مسابقات بخشی از رویداد بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است که در مرحله قبلی خود در استان کردستان به انجام رسید و امسال نیز تجربه متفاوتی از برگزاری در شهر قم رقم خواهد خورد.



وی با تأکید بر ماهیت تخصصی رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات معارفی برخلاف مسابقات عمومی دارای شرایط ویژه است و شرکت‌کنندگان باید آشنایی عمیق با تفسیر قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه داشته باشند و همین ویژگی سبب شده ترکیب نهایی شرکت‌کنندگان از میان نخبگان این عرصه انتخاب شود.



حجت الاسلام اسکندری ادامه داد: تاکنون ۴۰ هزار نفر در مراحل مختلف این دوره شرکت کرده‌اند که از میان آنان، ۱۹ نفر در رشته معارف صحیفه سجادیه، ۲۴ نفر در معارف نهج‌البلاغه و ۲۴ نفر در معارف قرآن کریم به مرحله نهایی راه یافته‌اند، افزون بر این، ۳۳ شرکت‌کننده از کشورهای مختلف نیز از طریق جامعه‌المصطفی‌العالمیه به بخش بین‌الملل رقابت‌ها رسیده‌اند و در مجموع شاهد حضور ۱۰۰ برگزیده در دو بخش ملی و بین‌المللی خواهیم بود.



وی با اشاره به ویژگی‌های ابتکاری شیوه برگزاری مسابقات گفت: این رقابت‌ها در گذشته عمدتاً به صورت کتبی و توسط برخی مؤسسات خصوصی برگزار می‌شد، اما شیوه فعلی که در قم اجرا می‌شود، ساختاری نوین دارد و جذابیت آن فارغ از جنبه صوت و لحن تعریف شده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه با قدردانی از رسانه‌ها بیان کرد: رسانه ملی و اصحاب رسانه نقش برجسته‌ای در ترویج و بازتاب مسابقات داشته‌اند و در تقویت جنبه‌های جذاب آن همراهی مؤثری نشان داده‌اند و بدون این همیاری، امکان دنبال کردن فعالیت‌های معارفی با این گستره فراهم نمی‌شد.



وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی جانبی افزود: برای دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب برنامه‌های متنوعی طراحی شده و برای مخاطبان نیز مسابقات و جوایزی در نظر گرفته شده، همچنین برگزاری ۶۰ محفل انس با قرآن کریم در سطح استان قم در ایام مسابقات پیش‌بینی شده که با هدف درگیر کردن جامعه با این رویداد و افزایش اثرگذاری آن اجرا خواهد شد.



حجت الاسلام اسکندری هدف اصلی مسابقات را کشف استعدادهای معارفی دانست و تصریح کرد: مسابقه خود هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای شناسایی ذخایر انسانی و تقویت انس جامعه با قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه است و اصحاب رسانه در تحقق این مهم سهم قابل توجهی بر عهده دارند.



وی در پایان با معرفی هیئت داوران مسابقات گفت: داوری این دوره بر عهده محمدعلی رضایی اصفهانی به‌عنوان رئیس هیئت داوران و نیز سیدجعفر موسوی‌زاده، عباس سلیمی، سیده‌معصومه طباطبایی، محمدحسین رفیعی، کیومرث بهزادیان، سیدمصطفی حسینی نیشابوری، سیدمحمد نقیب، عبدالهادی فقهی‌زاده، جواد کریمی، بخشعلی قنبری، محمدصادق کفیل، مهدی معتمدی و سیدمهدی هاشمی خواهد بود.