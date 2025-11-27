به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح پنجشنبه از شرکت تولید ام. دی. اف در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و موانع و مشکلات این طرح اقتصادی قرار گرفت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این بازدید بر رفع موانع این مجموعه برای تسریع در تکمیل کارخانه تاکید کرد.

مدیر این شرکت نیز در این بازدید با تقدیر از نگاه ویژه دولت چهاردهم و استاندار بوشهر به حوزه تولید و اشتغال اظهار داشت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۳ هکتار و با سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومان شروع به کار کرده و تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات دریافت کرده است.

وی افزود: این مجموعه در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر، مستقر بوده و میزان اشتغال مستقیم این کارخانه نیز در زمان بهره‌برداری ۱۵۰ نفر است.

این تولیدکننده با بیان اینکه ام. دی. اف خام محصول این کارخانه است ابراز داشت: در صورت تزریق به‌موقع تسهیلات، در دهه فجر امسال شاهد بهره‌برداری از این طرح خواهیم بود.