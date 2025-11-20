معلمی: فرهنگ بسیجی متعلق به همه استکبارستیزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در دیدار با جمعی از بسیجیان به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و فزاینده دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار کرد: در این نبرد همهجانبه باید به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ایران قوی توجه کنیم، در عین حال هیچ نیرویی به اندازه بسیج در تحقق ایران قوی نقش ندارد؛ چرا که بسیج در همه عرصهها نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حضور مؤثر دارد.
امام جمعه تربت حیدریه افزود: تفکر بسیجی محدود به سپاه یا یک نهاد خاص نیست، بلکه هویتی است که امام خمینی (ره) آن را بنیان گذاشت و توسعه داد و فرهنگ بسیجی متعلق به همه آزادیخواهان، ظلمستیزان و استکبارستیزان است.
وی شاخصه اصلی بسیجی را اخلاص دانست و گفت: بسیجی همانند شهدا به دنبال دیده شدن و تقدیر نیست، بلکه تنها رضایت خداوند را میجوید، در عین حال بسیجی بودن یعنی انقلابی بودن؛ یعنی شناخت دشمن، خدمت بیوقفه به مردم و اولویت دادن به محرومان و مستضعفان است.
معلمی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از کمبود روحیه بسیجی در میان مسئولان است و اگر این تفکر تراز شود، همه عرصهها از انرژی تا آب سامان مییابد.
امام جمعه تربت حیدریه، تفکر بسیجی را فراتر از مرزها دانست و گفت: راهحل مشکلات کشور در روحیه انقلابی مسئولان نهفته است
وی با تأکید بر جهانی بودن تفکر بسیجی گفت: بسیج فراتر از همه مرزها پیش میرود؛ در قلب آمریکا، اروپا و حتی شاخ آفریقا بسیجی تربیت میکند و این هویت اگر بر سینه ما نقش بسته است، باید مراقب باشیم و مسئولیت خود را در قبال شهدا و مردم جدی بگیریم.
معلمی خطاب به مسئولان افزود: شهدا در روز قیامت از کوتاهی مسئولان بازخواست خواهند کرد، هرچند مسئولان شهرستان تلاشهای فراوانی دارند، اما بسیاری از مشکلات ریشه در سطح ملی دارد و باید با روحیه بسیجی و انقلابی حل شود، اگر این روحیه در تصمیمگیران کشور جاری باشد، نه ناترازی انرژی خواهیم داشت، نه کمبود آب و نه دیگر مشکلات؛ زیرا مشکل اصلی، کمبود تفکر بسیجی است.
امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به تأثیر رفتار مسئولان بر مردم افزود: اگر مسئولان دنیاطلب و راحتطلب باشند، مردم نیز همان مسیر را میروند. اما اگر مسئولان با روحیه بسیجی در میدان خدمت حاضر شوند، مردم نیز همراه انقلاب خواهند بود.
بسیج نماد فداکاری و وحدت ملت ایران است
علی یعقوبیان، فرمانده سپاه ناحیه تربتحیدریه در دیدار با بسیجیان با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن، اظهار کرد: بسیجیان با صفا، خلوص و معنویت خود همواره حافظ انقلاب و مظهر وحدت ملت بودهاند و این نهاد شجره طیبهای است که وظیفه اصلی آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه ناحیه تربتحیدریه با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در ۵ آذر ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، گفت: امام با نگاه الهی و آیندهنگرانه خود، این نهاد مردمی را برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و مشارکت در سازندگی کشور پایهگذاری کردند.
وی گفت: بسیج نهادی است که فداکارترین و آمادهترین افراد برای تعالی کشور در آن حضور دارند. تاریخچه بسیج نشان میدهد که این نهاد پیش از آغاز جنگ تحمیلی و در دوران هشت سال دفاع مقدس، نقش بیبدیل خود را در دفاع از انقلاب ایفا کرده و پس از آن نیز در عرصههای مختلف مقابله با توطئههای سخت، نیمهسخت و نرم، همواره حافظ انقلاب و مظهر وحدت ملت بوده است.
