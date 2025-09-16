  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

۴ واحد ضایعاتی متخلف در بروجرد پلمب شد

خرم‌آباد - چهار ضایعاتی متخلف در بروجرد پلمب و سه مال‌خر در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا فرمانده انتظامی بروجرد امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و نظارت و ساماندهی واحدهای ضایعاتی در شهرستان بروجرد، مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضائی از تعدادی واحدهای صنفی فعال در حوزه استحفاظی بازدید کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی انجام شده از تعدادی واحد صنفی ضایعاتی، مقداری اموال سرقتی از قبیل، لوله پلیکا، کابل برق، شیرآلات منزل، موتور کولر، موتوربرق، ضبط خودرو و سایر اقلام کشف شده است، افزود: دراین‌خصوص چهار واحد صنفی متخلف و فاقد پروانه که متصدیان اقدام به خرید وسایل مسروقه کرده بودند، پلمب شد، همچنین سه نفر مال‌خر دراین‌رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ضمن تقدیر و تشکر از همراهی مردم از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

