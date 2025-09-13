مالخر اموال مسروقه در سمنان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه کارآگاهان متوجه وجود مورد مشکوک در سمنان شدند، ابراز داشت: موضوع پرونده خرید اموال سرقتی در ضایعاتی بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات تخصصی در این رابطه آغاز شد، افزود: با هماهنگی پلیس از این انبار ضایعاتی بازرسی لازم به عمل آمد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از کشف مقادیر قابل توجه سیم و کابل، دینام و کولر سرقتی در این مرکز خبر داد و ابراز داشت: فرد متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت.

گیلانی در ادامه تصریح کرد: متهم مذکور در بازجویی فنی به انجام ۱۰ فقره سرقت خرد و خرید اموال مسروقه در این مرکز ضایعاتی اعتراف کرده است.

وی افزود: پرونده متهم تکمیل و متهم به مراجع قضائی معرفی معرفی و مالخر اموال مسروقه روانه زندان شد.