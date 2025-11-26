تیراندازی در اطراف کاخ سفید؛ ۲ عضو گارد ملی آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع که آن را آگاه خواند، گزارش داد که ۲ عضو گارد ملی ایالات متحده در تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید کشته شده‌اند.

تاکنون به انگیزه و دیگر جزئیات این خبر هیچ اشاره‌ای نشده است.

چهار افسر امنیتی آمریکایی نیز ۲۵ آبان ماه سال جاری در جریان یک تبادل آتش در ایالت کانزاس آمریکا زخمی شده بودند.

وزیر امنیت داخلی آمریکا

در حال همکاری با نهادهای محلی اجرای قانون برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره تیراندازی در نزدیک کاخ سفید هستیم.

سی ان ان نیز به نقل از یک منبع اعلام کرد که در جریان این تیراندازی چندین تن از جمله دست کم یک عضو گارد ملی آمریکا زخمی شده است.

سخنگوی گارد ملی آمریکا

سخنگوی گارد ملی آمریکا زخمی شدن دو نفر از نیروهای تحت امر خود در تیراندازی در واشنگتن را تأیید کرد.

وی گفت این تیراندازی بعدازظهر [به وقت واشنگتن] رخ داده و هماهنگی با پلیس پایتخت ادامه دارد.

کاخ سفید موقتاً تعطیل شد

سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد که به دنبال تیراندازی در اطراف کاخ سفید، این نهاد موقتاً تعطیل شده است.

اعضای گارد ملی آمریکا کشته شدند

پاتریک موریسی، فرماندار ویرجینیای غربی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «دو عضو گارد ملی که ظهر امروز در تیراندازی در واشنگتن دی‌سی به‌شدت زخمی شده بودند، جان باختند.»

وی در این باره نوشت: «با اندوه فراوان اعلام می‌کنیم که هر دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی که امروز در واشنگتن دی‌سی هدف تیراندازی قرار گرفته بودند، بر اثر جراحات خود جان باخته‌اند. این افراد شجاع جان خود را در خدمت به کشورشان از دست دادند.»

سخنگوی کاخ سفید

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان شلیک به دو تن از گارد ملی این کشور قرار گرفته است.

پلیس واشنگتن از بازداشت یک فرد مشکوک خبر داد

پلیس واشنگتن اعلام کرد که یک فرد مشکوک در جریان تیراندازی به ۲ عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید را دستگیر کرده است.

تیراندازی در اطراف کاخ سفید، حرکت پروازها در فرودگاه واشنگتن را نیز متوقف کرد

اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که پروازهای ورودی به فرودگاه «رونالد ریگان» در واشنگتن به دلایل امنیتی متوقف شده است.

حیوانی که به گارد ملی شلیک کرد، تاوان سختی می‌پردازد!

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به وقوع تیراندازی در کاخ سفید گفت: حیوانی که به دو عضو گارد ملی شلیک کرد، در حالی که هر دو به‌شدت زخمی شده‌اند و اکنون در دو بیمارستان جداگانه بستری هستند، خودش هم به‌شدت زخمی است؛ اما در هر صورت، بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.

وی افزود: خدا نگهدار گارد ملی بزرگ ما و تمام نیروهای نظامی و مجری قانون ما باشد. این‌ها واقعاً انسان‌های بزرگی هستند. من به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده و همه کسانی که با دفتر ریاست‌جمهوری در ارتباط هستند، در کنار شما هستیم!