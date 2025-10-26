تیراندازی در دانشگاهی در آمریکا؛ ۷ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، بهدنبال وقوع تیراندازی در مراسمی در دانشگاه لینکلن در ایالت پنسیلوانیا، دست کم هفت نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
دانا مور، سخنگوی دفتر دادستان منطقه چستر گفت که تاکنون هفت قربانی تیراندازی شناسایی شدهاند اما اطلاعات دقیقی درباره شدت جراحت آنها هنوز در دسترس نیست.
به گفته مقامات، مقامات محلی، ایالتی و فدرال در حال تحقیق درباره این حادثه هستند. دانشگاه لینکلن به لحاظ تاریخی جزو دانشگاههایی محسوب میشود که صرفاً سیاهپوستان را پذیرش میکرد.
اریک رو، کمیسیر منطقه چستر میگوید که گرچه ماهیت این تیراندازی هنوز مشخص نیست اما به نظر میرسد که با یک تیراندازی جمعی روبهرو باشیم.
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