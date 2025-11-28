عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر جمعه در یک تماس تلفنی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم قانون‌شکنی‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به‌ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد.

در این تماس تلفنی همچنین موضوع هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های کشورمان را در این خصوص بیان کرد.

طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران و طرف‌های اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.