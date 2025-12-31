به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال خارج کردن نیروهای گارد ملی از شهرهای شیکاگو، لسآنجلس و پورتلند است.
پیشتر ترامپ دستور استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا را در برخی از مناطق این کشور به علت ناعدالتی و جرم و جنایت صادر کرده بود.
وی مدتی پیش نیز ادعا کرد پلیس لسآنجلس مانند سربازان ما تهاجمی عمل نکردهاند، در حالی که مقامات محلی میگویند اعزام گارد ملی به جای آرام کردن اوضاع، به تشدید ناآرامیها انجامیده است.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش پیرامون ناامنیها در این کشور گفت: در صورت نیاز، گارد ملی را در شهر نیویورک مستقر خواهم کرد.
این اظهارات ترامپ در حالیست که روزنامه واشنگتن پست ۹ آبان به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کرد که دولت آمریکا مأموریت گارد ملی ارتش را در «واشنگتن دی سی» پایتخت این کشور تا پایان فوریه ۲۰۲۶ تمدید کرده است.
