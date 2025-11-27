باقری: هیئات باید ندای ایمان و صدای فرهنگ ناب محمدی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان نکا اظهار کرد: هیئات مذهبی باید ندای ایمان، صدای اصیل فرهنگ محمدی، بصیرت و تبیین معارف اسلامی و الهی را در فضای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه گسترش داده و طنین‌انداز کنند.

وی با تأکید بر اینکه آنچه امروز مهم است خدمت به مردم، خدمت به فرهنگ اهل بیت (ع) و تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بر اساس منویات امامین انقلاب است افزود: هیئات نقش اساسی و مهمی در این مسیر دارند.

رئیس شورا تأکید کرد که فعالان فرهنگی و اجتماعی استان باید با شناخت، هم‌افزایی و اخلاص پیام و رسالت انقلاب اسلامی را برای جامعه بازگو کرده و ارزش‌های معنوی را برای امیدآفرینی و نشاط مردم نشر و ترویج دهند.

وی همچنین گفت: هیأت و آینده، توانمندسازی، همبستگی، خدمت به ایران و اهل بیت (ع) از شاخص‌هایی است که هیئات باید از ظرفیت وسیع خود برای هماهنگی، وحدت، آرامش و امنیت جامعه استفاده کنند و مسئولان نباید از این ظرفیت عظیم غافل شوند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران خاطرنشان کرد که هیأت میدان‌دار و پرچمدار فرهنگی، مذهبی و دینی و قلب تپنده جامعه است و مؤثرترین نقش را در تبیین شعائر اسلامی دارد.