به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری عصر دوشنبه در جمع رؤسای هیئات مذهبی با اشاره به جایگاه فرهنگ اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: فرهنگ اهل‌بیت (ع) بهترین، اثرگذارترین و ناب‌ترین فرهنگ است و می‌تواند راه‌حل مشکلات جامعه و عامل اصلی امیدآفرینی باشد. نباید نسبت به مسائل منفعل بود و با دست روی دست گذاشتن از کنار چالش‌ها عبور کرد.

وی با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب افزود: هیئات مذهبی موظف‌اند با جهاد تبیین و مجاهدت مستمر، از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن دفاع کرده و مردم را نسبت به آینده کشور و اقتدار نظام جمهوری اسلامی امیدوار و خوش‌بین کنند.

این فعال اجتماعی و فرهنگی با اشاره به ماهیت نبرد امروز گفت: جنگ امروز، جنگی هویتی، ترکیبی و اعتقادی است و بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، مداحان و هیئات مذهبی پایگاه اصلی تولید محتوا، ادبیات مقاومت و نیروی صف اول جبهه فرهنگی محسوب می‌شوند.

رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور همچنین تأکید کرد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب دستور اتخاذ حالت تهاجمی در جنگ رسانه‌ای را صادر فرموده‌اند، لازم است با شناسایی نقاط ضعف دشمن، آرایش تهاجمی بگیریم و با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای هیئات، در این نبرد فرهنگی و رسانه‌ای به پیروزی برسیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه اشاره کرد و گفت: تقویت هیئت خبرنگاران در فضای رسانه‌ای امروز یک ضرورت است و با انعقاد تفاهم‌نامه‌های کشوری با صداوسیما و خبرگزاری‌ها، می‌توان این تشکل مردمی را تقویت کرد.

مسئول هماهنگی امور استان‌های شورای هیئات مذهبی کشور افزود: این ساختار رسانه‌ای می‌تواند به‌عنوان حلقه اتصال شورای هیئات مذهبی با خبرنگاران و رسانه ملی عمل کرده و نقش مؤثری در انعکاس فعالیت‌ها و عملکرد هیئات مذهبی در سطح کشور ایفا و آن را به‌صورت عملیاتی دنبال کند.