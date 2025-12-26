به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری شامگاه پنجشنبه در دیدار با اعضای انجمن نویسندگان و مؤلفان، با اشاره به اهمیت بیتفاوت نبودن نسبت به مسائل فرهنگی، مذهبی، دینی و اجتماعی اظهار کرد: خدا با ماست و اهلبیت (ع) پشتیبان ما هستند و این پشتوانه، مسئولیت ما را در عرصه خدمت سنگینتر میکند.
وی افزود: هیئات مذهبی با حضور اقشار مختلف مردم در ردههای سنی گوناگون، نقش مهمی در تزریق حال خوب، آرامش، امید و نشاط به جامعه دارند و باید با همکاری، همیاری و خلاقیت، برای رفع مشکلات و معضلات اجتماعی برنامهریزی کنیم تا هوای فرهنگ جامعه تلطیف و از آلودگیهای فرهنگی جلوگیری شود.
مسئول هماهنگی امور استانهای هیئات مذهبی کشور با تأکید بر ترویج مهربانی در جامعه تصریح کرد: مبارزه با ظلم و ستم و آموزش فرهنگ مقاومت باید در نسلهای مختلف نهادینه و گسترش یابد و هیچ کمبود یا مشکلی نباید موجب توقف خدمترسانی شود.
باقری خاطرنشان کرد: با وجود همه چالشها، چراغ هیئات در مسیر «هوای نو»، خدمت نو، ادامه راه، مهربانی و گرهگشایی از مشکلات همنوعان همچنان روشن است.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با تأکید بر نقش مؤثر هیئات مذهبی در ارتقای نشاط اجتماعی گفت: هیئات در رویداد «هوای نو» با ایجاد حال خوب، آرامش و امید، به بهبود فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک میکنند و با وجود همه کمبودها، مسیر خدمترسانی متوقف نخواهد شد.
وی در پایان اعلام کرد: شورای هیئات مذهبی استان مازندران آمادگی دارد با همه تشکلها و مجموعهها همکاری کرده و با انعقاد تفاهمنامه، در راستای خدمت به مردم و ارتقای فرهنگ و مسائل مذهبی، دینی و اجتماعی گام بردارد.
