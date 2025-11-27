ایران در آستانه اپیدمی آنفلوانزا قرار دارد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پیام طبرسی، با عنوان این مطلب که علائم آنفلوانزا همان علائم شایع شامل تب، بدن درد، سرفه و در برخی موارد تنگی نفس است، گفت: برخی بیماران مبتلا به آنفلوانزا که به حالت شدید بیماری دچار می‌شوند، نیاز به مراجعه پزشک و حتی درمان اختصاصی دارد.

وی با عنوان این مطلب که احتیاط و پرهیزهای زمان کرونا برای آنفلوانزا هم کاربرد دارد، افزود: هنوز هم برای تزریق واکسن آنفلوانزا، دیر نیست.

طبرسی ضمن اشاره به بی تأثیر بودن آنتی بیوتیک بر روی بیماری‌های ویروسی، گفت: مصرف داروهای استروئیدی مانند کورتون یا دگزامتازون در شروع بیماری آنفلوانزا ممکن است موجب شدت بیماری، عفونت‌های قارچی و حتی مرگ و میر شود.

وی ادامه داد: سویه آنفلوانزای امسال در حال گردش در کشورمان همانند بسیاری از کشورها، بیشتر کودکان را درگیر کرده که نیازمند مراقبت‌های بیشتر از کودکان هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: از حضور غیرضروری در مراکز درمانی مانند ملاقات بیماران، خودداری کنید و کودکان را اصلاً به محیط بیمارستان‌ها نبرید.

طبرسی، بر استفاده از ماسک در فضاهای عمومی و شلوغ برای افراد بیمار، تاکید کرد و گفت: اپیدمی آنفلوانزا را تا پایان زمستان خواهیم داشت.