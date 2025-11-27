تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نقض آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ارتش رژیم صهیونیستی با وجود امضای آتش بس همچنان به حملات خود به مناطق مختلف غزه و تخریب زیرساختها و مجتمعهای مسکونی غزه ادامه میدهد.
در همین رابطه طی ساعات اخیر شرق شهر غزه هدف حملات جنگندههای رژیم صهیونیستی بوده است.
جنگندههای اسرائیل همچنین شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را نیز هدف حمله هوایی قرار دادند.
در مرکز نوار غزه نیز هواپیماهای صهیونیستی مناطقی را در محلههای شجاعیه و التفاح واقع در شرق شهر غزه هدف حمله قرار دادند.
همچنین پرواز گسترده پهپادهای شناسایی در شهر غزه همزمان با حملاتی که مناطق شرقی شهر شاهد آن بود، تداوم داشت.
شب گذشته شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه نیز در معرض حملات هوایی شدید قرار گرفت. حملات صهیونیستها به شهر رفح در پشت خط زرد نیز استمرار پیدا کرد.
