  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر رسید

شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۹۶۵ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۱۰ شهید به بیمارستان منتقل شده است. ۲ نفر به تازگی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. پیکر ۸ شهید نیز از زیرآوار خارج شده است.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۳۴۷ نفر به شهادت رسیده و ۸۸۹ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۵۹۶ شهید نیز از زیر آوار خارج شده‌اند.

کد خبر 6669210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا جنایات جنگی رژیم جعلی صهیونیستی را در غزه محکوم نمی کنند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها