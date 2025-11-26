حازم قاسم: میانجی ها به اشغالگران فشار بیاورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که تحویل پیکر یکی از اسرای ارتش رژیم صهیونیستی در غزه، در راستای پایبندی ثابت این جنبش به تکمیل کامل روند تبادل صورت گرفته است.

حازم قاسم با اشاره به این اقدام، تاکید کرد که حماس با وجود دشواری‌های فراوان، تلاش‌های مستمری را برای اتمام این روند (تبادل اسرا) به کار می‌گیرد.

سخنگوی حماس در ادامه سخنان خود، از میانجی‌ها درخواست کرد که در قبال این پایبندی از سوی جنبش حماس، بر اشغالگران صهیونیست فشار آورند.

حازم قاسم تاکید کرد: میانجی ها برای وادار کردن اشغالگران به پایبندی به آتش بس و توقف حملات به غزه و توقف نقض آتش بس فشار بیاورند.