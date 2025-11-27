به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دیشب با صدور بیانیه‌ای، اقدام وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در تعقیب، کشتار و بازداشت مبارزان محاصره شده در تونل‌های شهر رفح را نقض آشکار توافق آتش‌بس در غزه دانست و آن را دلیلی قاطع بر تلاش‌های مستمر برای تضعیف و نابودی این توافق معرفی کرد.



در این بیانیه آمده است: جنبش حماس طی یک ماه گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای را با رهبران سیاسی مختلف و میانجی‌گران برای حل مشکل این مبارزان و بازگشت آنان به خانه‌هایشان انجام داده است. این جنبش ایده‌ها و سازوکارهای مشخصی را برای رسیدگی به این مسئله ارائه کرده بود و در تماس کامل با میانجی‌ها و دولت آمریکا، به عنوان یکی از ضامنین توافق آتش‌بس، قرار داشته است.

حماس در ادامه افزود: با این حال، رژیم صهیونیستی تمامی این تلاش‌ها را برهم زد و کشتار و جنایت، تعقیب و بازداشت را در پیش گرفت. این اقدام به منزله شکست تلاش‌های میانجی‌هایی است که برای پایان دادن به رنج این مبارزان قهرمان، تلاش زیادی با طرف‌های بین‌المللی مختلف به عمل آوردند.



جنبش حماس ضمن تاکید بر مسئولیت کامل رژیم صهیونیستی در قبال جان مبارزان خود، از میانجی‌گران خواست تا هرچه سریع‌تر برای اعمال فشار بر اشغالگران وارد عمل شوند تا به این مبارزان اجازه بازگشت به خانه‌هایشان داده شود.



جنبش حماس این مبارزان را نمونه‌ای بی‌نظیر از فداکاری، قهرمانی و صبر، و نمادی از کرامت و آزادی ملت فلسطین خواند.