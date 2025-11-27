آمریکا مهاجرت شهروندان افغانستان به این کشور را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ایبیسی به نقل از منابعی در سازمانهای دولتی آمریکا گزارش داد که مظنون حمله واشنگتن در سال ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی داده بود.
به گفته همین منابع، مظنون در آوریل ۲۰۲۵ در دوران دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پناهندگی دریافت کرده بود.
در همین راستا، اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا اعلام کرد که رسیدگی به تمامی درخواستهای مهاجرت مربوط به شهروندان افغانستانی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این مرکز تاکید کرد که در حال حاضر بازبینی بیشتر پروتکلهای امنیتی و بررسی این درخواستها در حال انجام است.
شب گذشته پاتریک موریسی، فرماندار ویرجینیای غربی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دو عضو گارد ملی که ظهر امروز در تیراندازی در واشنگتن دیسی بهشدت زخمی شده بودند، جان باختند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان شلیک به دو تن از گارد ملی این کشور قرار گرفته است.
