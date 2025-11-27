  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

آمریکا مهاجرت شهروندان افغانستان به این کشور را متوقف کرد

آمریکا مهاجرت شهروندان افغانستان به این کشور را متوقف کرد

پس از افشای هویت عامل تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید که منجر به کشته شدن دو عضو گارد ملی آمریکا شد، اداره مهاجرت این کشور ورود مهاجران افغانستانی به آمریکا را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ای‌بی‌سی به نقل از منابعی در سازمان‌های دولتی آمریکا گزارش داد که مظنون حمله واشنگتن در سال ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی داده بود.

به گفته همین منابع، مظنون در آوریل ۲۰۲۵ در دوران دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پناهندگی دریافت کرده بود.

در همین راستا، اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا اعلام کرد که رسیدگی به تمامی درخواست‌های مهاجرت مربوط به شهروندان افغانستانی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این مرکز تاکید کرد که در حال حاضر بازبینی بیشتر پروتکل‌های امنیتی و بررسی این درخواست‌ها در حال انجام است.

شب گذشته پاتریک موریسی، فرماندار ویرجینیای غربی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دو عضو گارد ملی که ظهر امروز در تیراندازی در واشنگتن دی‌سی به‌شدت زخمی شده بودند، جان باختند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان شلیک به دو تن از گارد ملی این کشور قرار گرفته است.

کد خبر 6669780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      3 0
      پاسخ
      کاشکی به قلب ترامپ سگ شلیک میکرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها