‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ان‌بی‌سی فاش کرد که رحمان‌الله لاکانوال، متهم افغان تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید که منجر به جراحت و مرگ دو نفر از اعضای گارد ملی آمریکا شد، عضو یک گروه ویژه از عناصر افغان وابسته به آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) بود که وظیفه داشت رهبران افغان را در عملیات‌های بسیار خطرناک تعقیب و ترور کند.

این گروه به نام «واحد صفر» یا واحدهای حمله ملی شناخته می‌شد و افسران سیا شجاعت، مهارت و وفاداری آنها را ستوده‌اند. سیا قبل از خروج خود از افغانستان پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، عناصر این یگان‌ها را از افغانستان خارج کردند، زیرا آنها جزو اهداف اصلی طالبان بودند.

این شبکه توضیح داد که اعضای این واحد پس از ورود به ایالات متحده با چالش‌های روزمره و بی‌توجهی مواجه شدند، زیرا هزاران سرباز افغان در وضعیت قانونی نامشخص و بدون مجوز کار زندگی می‌کردند که تأمین معاش برای خانواده‌هایشان را برای آنها دشوار می‌کرد.

عناصری از آژانس اطلاعات مرکزی پیش از این برای ترغیب دولت‌های جو بایدن و دونالد ترامپ و کنگره به حل مشکلات مداوم آنها مداخله کردند و هشدار دادند که عدم یافتن راه‌حل ممکن است برخی از این شبه نظامیان را به ناامیدی سوق دهد.

لاکانوال ۲۹ ساله هفته گذشته به دو نفر از اعضای گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید تیراندازی کرد که منجر به کشته شدن سارا بیکستروم (۲۰ ساله) و زخمی شدن اندرو ولف (۲۴ ساله) با جراحات وخیم شد.