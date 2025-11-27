به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی اختلاف دیپلماتیک بین توکیو و پکن بر سر مسئله تایوان، به سانای تاکایچی نخست وزیر ژاپن توصیه کرد که چین را در مورد حاکمیت تایوان تحریک نکند.

اختلاف بین چین و ژاپن به عنوان دو اقتصاد بزرگ آسیا پس از اظهارات تاکایچی آغاز شد. وی گفت که توکیو می‌تواند در هر حمله‌ای به جزیره‌ای که چین مدعی حاکمیت بر آن است و آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند، از نظر نظامی مداخله کند.

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه چین، شیء جین پینگ، رئیس جمهور این کشور در یک تماس تلفنی با ترامپ در روز دوشنبه، تأکید کرد که بازگشت تایوان به چین بخشی جدایی ناپذیر از نظم بین المللی پس از جنگ است.

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات ژاپنی و یک مقام آمریکایی مطلع از این تماس گزارش داد که پس از تماس نخست وزیر چی، ترامپ با تاکایچی تماس گرفته و به او توصیه کرد که پکن را در مورد مسئله حاکمیت بر تایوان تحریک نکند.