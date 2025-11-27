ترافیک سنگین در محور چالوس و آزاد راه تهران - شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه تهران - شمال و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان است.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد سنگین و در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع نیمه سنگین است.

باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان، قزوین، زنجان و همدان می بارد.