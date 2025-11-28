به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه ۷ آذرماه با برگزاری چهار دیدار آغاز میشود. تعطیلی مسابقات به دلیل پنجره فیفا و حضور تیم ملی در بازیهای آبان ماه مقابل کیپ ورد و ازبکستان در تورنمنت العین، فرصت ایدهآلی برای مربیان ایجاد کرد تا نقاط ضعف تیمهایشان را شناسایی و برطرف کنند، ترکیبها را بازنگری کنند و با آمادگی بهتر وارد این هفته حساس شوند.
شروع دوباره سرخها با اوسمار در قزوین
پرسپولیس پس از وقفه طولانی مسابقات، با اوسمار ویهرا وارد مرحلهای تازه میشود. سرمربی برزیلی که تنها یک بازی مقابل استقلال خوزستان هدایت تیم را بر عهده داشت، زمان کافی پیدا کرد تا ساختار تیمی را سامان دهد و تاکتیکهای مورد نظرش را پیاده کند. لغو دیدار جام حذفی برابر تراکتور نیز باعث شد تیم برای بازیهای پیشرو آمادهتر شود.
سرخها در این بازی بدون مارکو باکیچ، امید عالیشاه و همچنین با ادامه غیبت تیوی بیفوما وارد زمین خواهند شد. بازگشت مرتضی پورعلیگنجی پس از یک جلسه محرومیت، خبر خوبی برای پرسپولیس است و احتمالاً دوباره زوج او و کنعانیزادگان در قلب خط دفاع شکل خواهد گرفت. غیبت مارکو باکیچ نیز فرصت دوبارهای برای حضور میلاد سرلک در ترکیب اصلی فراهم میکند.
در آن سوی میدان، شمس آذر با تنها یک پیروزی و ۹ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد؛ تیمی که برای بقا در لیگ بیستوپنجم نیاز مبرم به امتیاز دارد و مقابل پرسپولیس چیزی برای از دست دادن ندارد. این دیدار میتواند نخستین محک جدی پرسپولیسِ ویهرا باشد؛ مسابقهای که در صورت کسب سه امتیاز، میتواند سرخها را بهعنوان یک مدعی جدی قهرمانی در ادامه فصل مطرح کند.
فشار سقوط روی چرخ خودروسازان
پیکان با وجود نتایج ضعیف در هفتههای اخیر، همچنان با همان کادرفنی وارد میدان میشود. استعفای سعید دقیقی مورد موافقت قرار نگرفت تا او به کار خود ادامه میدهد. این تیم تنها ۷ امتیاز دارد و در رتبه پانزدهم جدول ایستاده است تا فشار زیادی از لحاظ روحی به بازیکنان و کادرفنی وارد شده باشد.
با این حال شرایط ملوان کمی متفاوت است. شاگردان مازیار زارع پس از چند تساوی پیاپی، دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند. آنها با دو برابر امتیازات پیکان، امیدوارند با برد امروز خود را به جمع مدعیان نیمه بالای جدول نزدیک کنند.
پیکان پس از مصدومیت کسری طاهری با مشکلات جدی در خط حمله مواجه شده و در دفاع نیز نوسان دارد. با این حال، دقیقی میداند در شرایط کنونی تنها پیروزی میتواند تیمش را از بحران خارج کند و این بازی برای او حکم یک نبرد واقعی است.
نبرد تیمهای احیاشده
ذوب آهن پس از هفتهها ناکامی، بالاخره توانست مقابل گلگهر سیرجان در هفته دهم به پیروزی برسد و از قعر جدول فاصله بگیرد. این برد به این تیم روحیه مجدد بخشیده و حالا شاگردان حدادیفر امیدوارند از امتیاز میزبانی استفاده کرده و دومین پیروزی پیاپی خود را رقم بزنند.
در مقابل خیبر خرمآباد در بهترین روزهای فصل قرار دارد. این تیم با برد مهم مقابل تراکتور و همچنین صعود به یکهشتم نهایی جام حذفی، از لحاظ روحی در وضعیت فوقالعادهای به سر میبرد. شاگردان مهدی رحمتی بهدنبال ادامه روند صعودی هستند و میخواهند ثابت کنند حضورشان در لیگ برتر اتفاقی نبوده است.
این بازی از لحاظ کیفیت فوتبالی یکی از جذابترین دیدارهای امروز محسوب میشود؛ رقابتی میان تیمهایی که هر دو بهدنبال تثبیت شرایط رو به رشد خود هستند.
تارتار دنبال جبران از مسیر ذوب آهن
استقلال خوزستان با ۱۲ امتیاز و گلگهر با ۱۳ امتیاز در میانه جدول قرار دارند. پیروزی در این بازی میتواند هر کدام از دو تیم را چند پله بالاتر ببرد و فاصلهشان با منطقه خطر را بیشتر کند.
گلگهر پس از شکست مقابل ذوب آهن بهدنبال جبران است و نیاز دارد با یک نتیجه مثبت، بیثباتی هفتههای اخیر را از ذهن هواداران پاک کند. استقلال خوزستان نیز بهعنوان میزبان، بهدنبال استفاده از این شرایط است تا سه امتیاز کامل را بگیرد و موقعیتش را در جدول ارتقا دهد.
شروع هفته یازدهم برای بسیاری از تیمها نقطه بازگشت و اصلاح مسیر است. از اولین حضور جدی اوسمار ویهرا روی نیمکت پرسپولیس تا تقابل حساس استقلال خوزستان و گلگهر، تمام بازیها از اهمیت ویژهای برخوردارند و میتوانند مسیر چند تیم را در ادامه فصل دستخوش تغییر کنند.
برنامه بازیهای امروز از هفته یازدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
* پیکان - ملوان؛ ساعت ۱۵:۳۰
* شمس آذر قزوین - پرسپولیس؛ ساعت ۱۶
* ذوب آهن اصفهان - خیبر خرم آباد؛ ساعت ۱۶:۳۰
* استقلال خوزستان - گل گهر سیرجان؛ ساعت ۱۸
