پیروزی یک نیمه ای پیکان مقابل ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پیکان و ملوان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه پاس و با قضاوت میثم حیدری آغاز شد. در نیمه نخست، شاگردان سعید دقیقی نمایش منسجم‌تری ارائه دادند و در نهایت موفق شدند با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

تنها گل این نیمه در دقیقه ۴۳ توسط علیرضا خدادادی و روی پاس دقیق افشین صادقی به ثمر رسید. این گل در حالی وارد دروازه ملوان شد که شاگردان مازیار زارع در خط دفاعی دچار اشتباه و جاگیری بدی شدند و فرصت ایده‌آلی را در اختیار مهاجم پیکان قرار دادند.

در دقایق پایانی نیمه نخست ملوان تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما دفاع پیکان اجازه موقعیت‌سازی جدی به آن‌ها نداد تا نیمه اول با برتری پیکان خاتمه یابد.