به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر ضرورت تقویت ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی و لزوم پیگیری دقیق آن‌ها تأکید کرد و با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی به‌عنوان زیربنای توسعه جامعه گفت: باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود که چرا بسیاری از مصوبات ملی یا استانی شورای فرهنگ عمومی اجرایی نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر افزود: گاهی مصوبه صادر می‌شود، اما پیگیری و اقدام عملی صورت نمی‌گیرد و همین موجب گلایه اعضا و تضعیف اثرگذاری شورا می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه شورا افزود: باید در ساختار جلسات، بخشی ثابت برای ارائه گزارش اجرای مصوبات جلسه قبل در نظر گرفته شود و زمانی که اعضا بدانند باید گزارش عملکرد ارائه دهند، پیگیری‌ها جدی‌تر خواهد شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به سابقه چندباره ممتاز شدن شورای فرهنگ عمومی بوشهر در کشور بیان کرد: متأسفانه ما بوشهری‌ها کارهای فراوانی انجام می‌دهیم، اما آن را درست گزارش و معرفی نمی‌کنیم، در حالی که در برخی استان‌ها کوچک‌ترین اقدامات رسانه‌ای و برجسته می‌شود.

وی بیان کرد: باید عملکرد شورا در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ به شکل مستند، نموداری و همراه با تصاویر منتشر شود تا زحمات مجموعه دیده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به اهمیت امنیت فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: استان بوشهر از نظر آرامش اجتماعی جز استان‌های برتر کشور است و این حاصل تلاش دستگاه‌هاست.

وی در ادامه خواستار تقویت پیگیری مصوبات و ارسال تذکرات رسمی به دستگاه‌های مرتبط شد و تأکید کرد: ترک فعل در اجرای مصوبات قابل قبول نیست. دستگاه‌ها باید در جلسه بعد گزارش دقیق ارائه دهند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به توقف برخی طرح‌های پژوهشی گفت: نباید پروژه‌های پژوهشی در سیکل اداری چندساله متوقف شوند. اگر قرار است اعتباری اختصاص یابد، باید مسیر مناسب‌تری مانند دانشگاه خلیج فارس یا سازمان تبلیغات برای آن انتخاب شود تا دچار تأخیر چندساله نشود.

وی همچنین خواستار فعال‌تر شدن کارگروه‌ها و استفاده از نیروهای متخصص در موضوعات مرتبط شد و افزود: شورای فرهنگ عمومی باید محور هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ باشد و کارگروه‌ها همچون زنجیره‌ای منسجم عمل کنند.