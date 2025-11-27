به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، نخستین اجرای ارکستر سازهای ایرانیِ بنیاد رودکی با عنوان «راهی بزن ...» شامگاه سه‌شنبه ۱۸ آذر در گرامیداشت فرامرز پایور برگزار می‌شود.

این کنسرت آغاز فعالیت رسمی این ارکستر و نقطه شروع برنامه‌های آینده آن به شمار می‌آید.

در این اجرا علی بهرامی‌فرد به‌ عنوان سرپرست مهمان و مجتبی عسگری به‌عنوان خواننده مهمان گروه را همراهی می‌کنند.

فراخوان تشکیل ارکستر سازهای ایرانی مرداد امسال از سوی بنیاد منتشر شد و نوازندگان سازهای قانون، تار، سنتور، کمانچه، عود، تنبک و نی برای شرکت در آزمون دعوت شدند. آزمون عملی این فراخوان طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد در حضور شورای هنری برگزار شد و پس از ارزیابی‌ها، نوازندگان مورد نظر در تاریخ ۱۸ شهریور برای عضویت در ارکستر برگزیده شدند و تمرینات خود را آغاز کردند.

این اجرا که نخستین حضور رسمی ارکستر روی صحنه است، ساعت ۲۱:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۸ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود.