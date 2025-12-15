  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

اعلام جزئیات مراسم اختتامیه جشنواره سنتورنوازی فرامرز پایور

مراسم اختتامیه نخستین جایزه‌ ملی سنتورنوازی فرامرز پایور، روز بیست و نهم آذر در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله‌ نهایی داوری جشنواره‌ ملی سنتورنوازی فرامرز پایور از ۲۱ تا ۲۳ آذر با حضور بیش از ۲۰۰ سنتورنواز راه‌یافته به این مرحله برگزار شد و برگزیدگان رده‌های سنی مختلف معرفی شدند.

اعضای هیئت داوران این جشنواره را سوسن اصلانی (رئیس هیئت داوران)، وحید تهرانی‌آزاد، اصغر محمدی، کیارش داوودی، پگاه زهدی، سیما ساعتچی و وصال صالحیان تشکیل دادند. همچنین در مرحله‌ مقدماتی، علیرضا بشردوست، شادی رحمانی، علیرضا گرانفر و مهدی مرتضایی آثار راه‌یافته به جشنواره را داوری کردند.

فراخوان نخستین دوره‌ این جشنواره اواسط مهر سال جاری منتشر شد و با پایان مهلت ارسال آثار در ۳۰ آبان‌ بیش از ۴۸۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه‌ جشنواره ارسال شد. شرکت‌کنندگان در مرحله‌ نخست، بررسی آثار رسیده و در مرحله‌ دوم به‌صورت حضوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مراسم اختتامیه‌ جایزه‌ ملی سنتورنوازی فرامرز پایور با معرفی برگزیدگان، سخنرانی درباره‌ ابوالحسن صبا و فرامرز پایور، اجرای برگزیدگان جشنواره و اجرای ارکستر خالقی به خوانندگی مجتبی عسگری و رهبری محمدرضا عزیزی، روز ۲۹ آذر ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

کد خبر 6690417
علیرضا سعیدی

