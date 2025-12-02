برگزاری نمایشگاه اسناد گروه پایور در افتتاحیه ارکستر سازهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، هم زمان با اجرای کنسرت «راهی بزن...» توسط ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی و در گرامیداشت مرحوم فرامرز پایور، مجموعهای از اسناد و آثار ارزشمند این هنرمند پیشگان موسیقی ایرانی شامگاه سه شنبه ۱۸ آذر در لابی تالار وحدت با همکاری خانه پایور به نمایش درمیآید.
این نمایشگاه که با همکاری خانه پایور تدارک دیده شده، یکی از مهمترین بخشهای جنبی این برنامه است و قرار است برخی از مستندات ارزشمند مربوط به فعالیتهای زنده یاد پایور و گروه استادان در معرض دید عمومی قرار گیرد.
در این رویداد، سه مجموعه شاخص از میراث هنری و اجرایی از جمله بروشور اجراهای گروه پایور؛ شامل اسناد تصویری و نوشتاری از برنامههای اجرا شده این گروه، دستنویسهای گروهنوازیها، شامل نتها و دستخطهای کمتر دیده شده از فعالیتهای آموزشی و اجرایی و اسناد طراحی و اجرای صحنهای گروه پایور؛ مجموعهای از طرحها، چیدمانها و مستندات صحنهای مربوط به اجراهای این گروه ارائه میشود.
نمایش این آثار بخشی از برنامه بزرگداشت فرامرز پایور است که قرار است در شب اجرای افتتاحیه ارکستر سازهای ایرانی تحت عنوان «راهی بزن...»، فضای تالار وحدت را به یاد و نام این هنرمند برجسته آذین کند.
کنسرت «راهی بزن ...» توسط ارکستر سازهای ایرانی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سهشنبه ۱۸ آذر در تالار وحدت برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سامانه «هنر تیکت» مراجعه کنند.
