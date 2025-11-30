  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

ویتکاف و کوشنر سه‌شنبه طرح صلح اوکراین را به پوتین می‌دهند

ویتکاف و کوشنر سه‌شنبه طرح صلح اوکراین را به پوتین می‌دهند

نماینده ترامپ و داماد او قرار است سه‌شنبه طرح صلح بازنگری شده درباره اوکراین را به پوتین ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آکسیوس، مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند: مقامات آمریکایی و اوکراینی صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.

انتظار می‌رود استیو ویتکاف، نماینده ترامپ و جرد کوشنر داماد او روز سه‌شنبه این طرح را به پوتین ارائه دهند.

کد خبر 6673460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ترامپ سعی میکند تا عید چیزی به مردم نشان بدهد من اینکار را کردم اول فلسطین رفت نشد ایران آمد نشد لبنان رفت نشد ونوزئلا رفت نشد تنها امیدش به اوکراین است اول دید زلنسگی راه نمی آید بحث فساد پیش کشید تا پروبال زلنسگی را قطع بکند اروپا را نادیده بگیرد صلح ترامپ امضاء بکند بعد بگوید 10جنگ تمام کردم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها