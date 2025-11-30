به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آکسیوس، مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند: مقامات آمریکایی و اوکراینی صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.

انتظار می‌رود استیو ویتکاف، نماینده ترامپ و جرد کوشنر داماد او روز سه‌شنبه این طرح را به پوتین ارائه دهند.