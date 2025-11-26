دیدگاه مشاور زلنسکی درباره «خطوط قرمز در مذاکرات صلح اوکراین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مشاور رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مشروعیت اشغال هیچیک از سرزمین‌هایمان توسط روسیه را به رسمیت نخواهیم شناخت.

این مقام کی یف در این خصوص ادامه داد: اوکراین در مذاکرات طرح صلح خطوط قرمز تعیین کرده است. ما هیچ گونه اصلاحیه قانون اساسی را به عنوان بخشی از هرگونه توافق صلح احتمالی انجام نخواهیم داد.

رایزنی اوکراین و اتحادیه اروپا با آمریکا برای تغییر مفاد طرح صلح پیشنهادی ترامپ در حال انجام است، اما بعید است تغییر بنیادی در آن حاصل شود.

در آخرین اظهارنظرها، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای صلح در اوکراین که ابتدا شامل ۲۸ بند بود، اکنون به ۲۲ بند کاهش یافته است.

پیشتر، روزنامه گاردین نوشته بود که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواسته‌های غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.

هفته گذشته خبر رسید که واشنگتن یک ابتکار صلح ۲۸ بندی ارائه کرده است که با واکنش و انتقاد برخی از شرکای کی‌یف در اروپا مواجه شد. در تاریخ ۲۳ آبان، آمریکا و اوکراین مشورت‌هایی درباره طرح صلح واشنگتن در ژنو برگزار کردند.