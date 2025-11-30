به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: مذاکرات میامی (میان هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی) به تعیین جدول زمانی برای انتخابات در اوکراین می‌پردازد.

وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی در این خصوص اضافه کرد: مذاکرات میامی تبادل احتمالی اراضی بین روسیه و اوکراین و سایر مسائل را بررسی می‌کند. ویتکاف و کوشنر قصد دارند بعداً برای ادامه مذاکرات به روسیه سفر کنند.

این در حالیست که وبگاه آکسیوس پیشتر خبر داده بود: مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند که هیئت‌هایی از دو طرف صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.