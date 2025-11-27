شهردار شیراز: روحیه جهادی بسیج، عامل شکست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی، صبح پنجشنبه در نخستین یادواره ۱۶۰ شهید خانواده کارکنان امور مالیاتی فارس اظهار کرد: شهدا ناظر بر اعمال ما هستند و خواهان ایران قوی بودند. وظیفه ما ادامه دادن راه آنان است.
وی ادامه داد: دست دشمن نزدیک به نیم قرن به روی ماشه جنگ، تهدید، تحریم و محاصره است، اما چرا موفق نمیشود؟ مگر راهی بوده که نرفته باشد؟ دو بار جنگی را بر ما تحمیل کرده و هر دو بار شکست خورده است.
وی موفقیتها را مرهون جانفشانی، ایثارگری شهدا و صبر و پایداری مردم و خانوادهها دانست و افزود: ما باید راه شهدا را ادامه دهیم و در ایام هفته بسیج، باید با تفکر و فرهنگ بسیجی که مختص کشور ما ایران است، عمل کنیم.
شهردار شیراز درباره ماهیت بسیج توضیح داد: ماهیت بسیج، لشکر، ارتش و مردم است. وجه متمایز بسیج ما در مقایسه با نیروهای مردمی سایر کشورها این است که ما با فرهنگ ایثار، از خودگذشتگی و فرهنگ شهادتطلبی آغشته شدیم؛ وجه تمایز ما، لشکر مخلص خدا و ارتش بیست میلیونی ما، روحیه جهاد، ایثار و از خودگذشتگی است که از قرآن، عترت و سیره ائمه نشأت گرفته است.
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن وظایف خود در جایگاه شهرداری شیراز به عنوان خدمت شبانهروزی به مردم شهر، نگاهی به نقش مالیات در تأمین بودجه دولت انداخت و گفت: بخش زیادی از بودجه دولت از طریق مالیات تأمین میشود و کشور و دولت ما در این چند سال اخیر در حوزه مالیاتی توفیقات بسیار خوبی داشتند و این توفیقات در فارس مشخص است.
