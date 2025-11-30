شیراز در جایزه جهانی «خشت طلایی» خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین پایانی اجلاس بینالمللی رویداد شهری تهران ۲۰۲۵، دو طرح از شهرداری شیراز موفق به کسب جایزه در ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی شدند و بار دیگر جایگاه این کلانشهر را در عرصه رقابتهای شهری و نوآورانه تثبیت کردند.
هاشم مظاهریزاده رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این جایزه در پنج محور اصلی شامل معماری، برنامهریزی شهری و حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه مردممحور، مدیریت محلی و قابلیت زیست شهری، توسعه زیرساختها، حملونقل و خدمات شهری، توسعه دانشبنیان و شهر هوشمند و اقتصاد شهری، سرمایهگذاری و کارآفرینی برگزار شد.
وی ادامه داد: در بخش جایزه جهانی خشت طلایی تهران، از میان پروژههای منتخب، ۱۵ طرح برتر معرفی شدند که دو پروژه شهرداری شیراز در حوزههای توسعه دانشبنیان و شهر هوشمند و زیستپذیری شهری در جمع برگزیدگان قرار گرفتند.
مظاهریزاده این موفقیت را حاصل حضور هدفمند و اثرگذار شیراز در رویدادهای شهری و تعاملات بینالمللی دانست و گفت: ظرفیتهای مدیریتی این کلانشهر اکنون در سطح ملی و فراملی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز همچنین به معرفی پایتختهای آسیایی در این اجلاس اشاره کرد و افزود: دبی به عنوان پایتخت زیستمحیطی، بغداد پایتخت گردشگری، تاجیکستان (دوشنبه) پایتخت فرهنگی آسیا انتخاب شدند.
وی ادامه داد: همچنین شهر غزه بهعنوان پایتخت افتخاری محیطزیست آسیا مورد تقدیر قرار گرفت تا توجه جامعه جهانی به آثار فاجعهبار جنگ بر محیطزیست این منطقه جلب شود.
مظاهریزاده تصریح کرد: شهرداری شیراز از هر فرصت برای معرفی ظرفیتهای گسترده این شهر و دستاوردهای مدیریت شهری در سطح بینالمللی و ایجاد بسترهای تازه همکاری بهره خواهد گرفت.
